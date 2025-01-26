Бои в Великой Новоселке: оккупанты установили на окраине города российский флаг

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, продвижение противника в населенном пункте зафиксировано за стадионом "Колос". Однако говорить о полной оккупации поселка нельзя.

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Подразделения ВС РФ были зафиксированы в Великой Новоселке Донецкой области. Противник продвинулся на восточных окраинах населенного пункта и частично на его центральных улицах, установив на котельной за стадионом "Колос" триколор. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Россияне фиксируются в Великой Новоселке со вчерашнего дня, но это не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом 'Колос'. Ситуация находится под постоянным наблюдением. Делается все, чтобы выровнять обстановку", — отметил спикер.

В населенном пункте ситуация остается крайне напряженной. По информации аналитиков ресурса DeepState, 24 января зафиксировано продвижение противника в восточной части поселка, а также в небольших районах центральных улиц. Однако утверждения российских источников о полном контроле над населенным пунктом, по данным аналитиков, не соответствуют действительности.

Боевые действия в Великой Новоселке Фото: deepstatemap.live Боевые действия в Великой Новоселке Фото: deepstatemap.live

Вместе с тем оккупационные войска продолжают наступление, но украинская сторона предпринимает все усилия для удержания позиций и предотвращения окружения. При этом говорить о том, что населенный пункт Великая Новоселка оккупирован нельзя, добавил Трегубов.

Что касается стадиона "Колос", расположенном в восточной части Великой Новоселки, то он стал одной из ключевых точек продвижения российских сил. Установка флага на котельной за стадионом может свидетельствовать о попытке продемонстрировать контроль над частью территории, не захватывая полностью центр поселка.

Ситуацию в населенном пункте прокомментировали и в 110 ОМБр. По словам украинских бойцов, угрозы окружения подразделений Сил обороны нет, однако противник имеет значительное преимущество в живой силе и пытается этим воспользоваться.

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"Противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения — уничтожалось", — говорится в сообщении бригады.

Отмечается, что украинские бойцы пользуясь погодными условиями умело вышли из тех участков, где им грозило окружение. В то же время вражеские силы сами попали под удар ВСУ.

"Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", — сообщили в бригаде.

Напомним, по информации аналитиков проекта DeepState, армии РФ удалось оккупировать село Времовка. Также россиянам удалось захватить несколько кварталов в Торецке и продвинуться в Великой Новоселке, на Покровском и Новопавловском направлениях.