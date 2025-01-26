Бої у Великій Новосілці: окупанти встановили на околиці міста російський прапор
За словами спікера ОСГВ "Хортиця" Віктора Трегубова, просування противника в населеному пункті зафіксовано за стадіоном "Колос". Однак говорити про повну окупацію селища не можна.
Підрозділи ЗС РФ було зафіксовано у Великій Новосілці Донецької області. Противник просунувся на східних околицях населеного пункту і частково на його центральних вулицях, встановивши на котельні за стадіоном "Колос" триколор. Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Росіяни фіксуються у Великій Новосілці з учорашнього дня, але це не зовсім центр. Вони поставили прапор на котельні за стадіоном 'Колос'. Ситуація перебуває під постійним наглядом. Робиться все, щоб вирівняти обстановку", — зазначив спікер.
У населеному пункті ситуація залишається вкрай напруженою. За інформацією аналітиків ресурсу DeepState, 24 січня зафіксовано просування противника в східній частині селища, а також у невеликих районах центральних вулиць. Однак твердження російських джерел про повний контроль над населеним пунктом, за даними аналітиків, не відповідають дійсності.
Водночас окупаційні війська продовжують наступ, але українська сторона докладає всіх зусиль для утримання позицій і запобігання оточенню. При цьому говорити про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований не можна, додав Трегубов.
Щодо стадіону "Колос", що розташований у східній частині Великої Новосілки, то він став однією з ключових точок просування російських сил. Встановлення прапора на котельні за стадіоном може свідчити про спробу продемонструвати контроль над частиною території, не захоплюючи повністю центр селища.
Ситуацію в населеному пункті прокоментували і у 110 ОМБр. За словами українських бійців, загрози оточення підрозділів Сил оборони немає, проте противник має значну перевагу в живій силі та намагається цим скористатися.Важливо
"Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашого, так і з боку противника. Усе, що наближалося ближче за кілометр до лінії зіткнення — знищувалося", — ідеться в повідомленні бригади.
Зазначається, що українські бійці користуючись погодними умовами вміло вийшли з тих ділянок, де їм загрожувало оточення. Водночас ворожі сили самі потрапили під удар ЗСУ.
"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами і дронами", — повідомили в бригаді.
Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState, армії РФ вдалося окупувати село Времівка. Також росіянам вдалося захопити кілька кварталів у Торецьку і просунутися у Великій Новосілці, на Покровському і Новопавлівському напрямках.