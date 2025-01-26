Бої у Великій Новосілці: окупанти встановили на околиці міста російський прапор

За словами спікера ОСГВ "Хортиця" Віктора Трегубова, просування противника в населеному пункті зафіксовано за стадіоном "Колос". Однак говорити про повну окупацію селища не можна.

Related video

Підрозділи ЗС РФ було зафіксовано у Великій Новосілці Донецької області. Противник просунувся на східних околицях населеного пункту і частково на його центральних вулицях, встановивши на котельні за стадіоном "Колос" триколор. Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Росіяни фіксуються у Великій Новосілці з учорашнього дня, але це не зовсім центр. Вони поставили прапор на котельні за стадіоном 'Колос'. Ситуація перебуває під постійним наглядом. Робиться все, щоб вирівняти обстановку", — зазначив спікер.

У населеному пункті ситуація залишається вкрай напруженою. За інформацією аналітиків ресурсу DeepState, 24 січня зафіксовано просування противника в східній частині селища, а також у невеликих районах центральних вулиць. Однак твердження російських джерел про повний контроль над населеним пунктом, за даними аналітиків, не відповідають дійсності.

Бойові дії у Великій Новосілці Фото: deepstatemap.live Бойові дії у Великій Новосілці Фото: deepstatemap.live

Водночас окупаційні війська продовжують наступ, але українська сторона докладає всіх зусиль для утримання позицій і запобігання оточенню. При цьому говорити про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований не можна, додав Трегубов.

Щодо стадіону "Колос", що розташований у східній частині Великої Новосілки, то він став однією з ключових точок просування російських сил. Встановлення прапора на котельні за стадіоном може свідчити про спробу продемонструвати контроль над частиною території, не захоплюючи повністю центр селища.

Ситуацію в населеному пункті прокоментували і у 110 ОМБр. За словами українських бійців, загрози оточення підрозділів Сил оборони немає, проте противник має значну перевагу в живій силі та намагається цим скористатися.

Важливо

ЗСУ не вийшли з Великої Новосілки: чи є загроза оточення (карта)

"Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашого, так і з боку противника. Усе, що наближалося ближче за кілометр до лінії зіткнення — знищувалося", — ідеться в повідомленні бригади.

Зазначається, що українські бійці користуючись погодними умовами вміло вийшли з тих ділянок, де їм загрожувало оточення. Водночас ворожі сили самі потрапили під удар ЗСУ.

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами і дронами", — повідомили в бригаді.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState, армії РФ вдалося окупувати село Времівка. Також росіянам вдалося захопити кілька кварталів у Торецьку і просунутися у Великій Новосілці, на Покровському і Новопавлівському напрямках.