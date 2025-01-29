Під контролем ЗСУ: Третя штурмова спростувала фейк МО РФ про захоплення села на Луганщині

Російська пропаганда відрапортувала про захоплення населеного пункту Новоєгорівка. Утім, кадри з "визволителями" були зроблені у раніше зруйнованому окупантами селі по сусідству.

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Трохи більше як тиждень тому, 20 січня, росіяни заявили про взяття угрупуванням військ "Захід" населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Про це нагадали у Третій штурмовій бригаді ЗСУ.

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Як доказ, окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності 3 ОШБр. У ході розслідування було встановлено, що зазначена заява про захоплення селища є черговим фейком російської пропаганди задля ілюзії успіху ЗС РФ.

Як виявилося, на відео окупантів був розбитий ними ж сусідній населений пункт Ковалівка.

Наразі, як зазначають у Третій штурмовій, командувач 20 гвардійської армії РФ Олег Митяєв, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно "стирає" свої підрозділи об оборону Третьої штурмової.

Ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ

За інформацією Генерального штабу, у середу, 29 січня, на Лиманському напрямку російські підрозділи атакували українські позиції в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни вже відбили 19 атак. Загалом на фронті вже відбулося 91 ворожих атак.

Нагадаємо, бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели вдалу операцію в тилу російських військ, узявши в полон шістьох окупантів. Командир 2-ї роти 2-го батальйону з позивним Дацик зазначив, що росіяни прийняли українських військових за своїх.

Фокус писав, що військовослужбовець Збройних сил, комік Віктор Розовий, який у березні 2024 року отримав важке поранення на Авдіївському напрямку, став ведучим нового гумористичного проєкту від Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.