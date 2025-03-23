ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Надія у Луганській області: що відомо (відео)

Операція зі звільнення територій тривала близько 30 годин. Взяття ж Надії коштувало росіянам двох місяців зусиль і двох знищених полків.

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Збройні сили України, передусім завдяки 1-му штурмовому батальйону, відновили контроль над населеним пунктом Надія у Луганській області. Про це повідомляють у Третій штурмовій бригаді.

Загальний обсяг звільнених від ворога територій складає три квадратних кілометри.

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Під контролем ЗСУ: Третя штурмова спростувала фейк МО РФ про захоплення села на Луганщині

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків — 752-го та 254-го 20-ї армії РФ, — зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

Як повідомляється, операція тривала близько 30 годин.

В кінці лютого-на початку березня противник здійснював активний тиск в даному районі та зміг зайняти населений пункт, нагадали аналітики каналу Deep State.

Ситуація біля Надії 22 березня... ...та 23 березня

Утім, попри постійні штурми як піхотою, так і технікою позицій Сил оборони, розвинути подальший успіх росіянам не вдавалося. Сьогодні ж бійці 3 ОШБр відтіснили ворога та повернули село під контроль.

Генеральний штаб ЗСУ про звільнення Надії поки що не повідомляв. У своєму останньому зведенні йшлося про те, що минулої доби на Лиманському напрямку ворог атакував українські позиції 21 раз.

ЗС РФ намагалися вклинитися в оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

Загалом вчора на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти активізувалися на Донеччині. ЗС РФ намагаються захопити селище Шевченко і село Новоолексіївка.

Також Фокус писав, що Повітряні сили ЗСУ завдали точних ударів по пункту управління ЗС РФ, розташованому на території Бєлгородської області. Його ураження суттєво послаблює можливості ЗС РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях.