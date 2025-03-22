"Є проблема": ЗСУ ризикують втратити Шевченко, а ЗС РФ відновили штурми Олексіївки

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ знову почали давити в напрямку Олексіївки, і там зараз відновилися штурми. Зараз противник намагається зачепитися за околиці села.

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Російські окупанти активізувалися на Донеччині, вони намагаються захопити селище Шевченко і село Новоолексіївка. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок. Наша арта накрила групу п**арчуків південно-східніше від Котлиного, будинки які біля дороги, яка веде до західної частини Покровська. По Піщаному – без змін. Район Шевченко — ворога було знищено західніше від центру, наші БПЛА уразили позиції одним ударом, також хряки залетіли до східної частини, по них працювала арта", — проінформував він.

Боєць зауважив, що не виключено, що Сили оборони знову можуть втратити контроль над селом. На ділянці Лисівка-Даченське-Зелене та Відродження окупанти просувань не мають.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ знову почали давити в напрямку Олексіївки, і там зараз відновилися штурми. Зараз противник намагається зачепитися за околиці села. Також не припиняються атаки на Розлив. Там окупанти працюють FPV-дронами і контролюють всі підходи до населеного пуункту.

"Дуже складно навіть дійти до села. Битва за Багатир буде, тому готуємося, саме важке попереду. Бої за Веселе тривають і не припиняються, противнику важливо забрати це село та лінію оборони північніше", — проінформував "Мучной".

Нагадаємо, що російські окупанти малими групами просуваються на Харківському напрямку в районі села Кіндрашівка. Тут активізувалися ворожі ДРГ.

20 березня повідомлялося, що ЗС РФ намагалися прорватися колоною техніки в районі Часового Яру. По колоні відпрацювали бійці 5-штурмової та 24 ОМБр.