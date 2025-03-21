"Пробують пролазити між нашими бойовими порядками": ЗС РФ націлилися на 2 села на Харківщині

Населені пункти на півночі Купʼянська на даний момент під контролем Сил оборони України, але ворог продовжує натиск, говорить "Алекс".

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Російські окупанти малими групами просуваються на Харківському напрямку в районі села Кіндрашівка. Тут активізувалися ворожі ДРГ. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Ситуація на півночі від Купʼянська не стає кращою, ворог просувається до Кіндрашівки малими групами 1-3 тіла, велика активність ДРГ, які пробують пролазити між нашими бойовими порядками", — проінформував він.

"Алекс" зауважив, що населені пункти на півночі Купʼянська на даний момент під контролем Сил оборони України, але ворог продовжує натиск, оскільки має намір захопити Малу Шапківку та Кіндрашівку, щоб погіршити становище українських захисників на цій ділянці фронту.

У зведенні Генштабу ЗСУ 21 березня повідомлялося, що на Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Карта боїв від Генштабу ЗСУ

На Куп’янському напрямку відбулося 8 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Нагадаємо, що 21 березня повідомлялося, що окупанти зайшли до Котлиного на Покровському напрямку, але ненадовго. Їх звідти швидко вибили українські "специ".

20 березня повідомлялося, що ЗС РФ намагалися прорватися колоною техніки в районі Часового Яру. По колоні відпрацювали бійці 5-штурмової та 24 ОМБр