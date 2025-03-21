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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

"Пробуют пролазить между нашими боевыми порядками": ВС РФ нацелились на 2 села на Харьковщине

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ВС РФ пытаются осложнить ситуацию на Купянском направлении

Населенные пункты на севере Купянска на данный момент под контролем Сил обороны Украины, но враг продолжает натиск, говорит "Алекс".

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Российские оккупанты малыми группами продвигаются на Харьковском направлении в районе села Кондрашовка. Здесь активизировались вражеские ДРГ. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Ситуация на севере от Купянска не становится лучше, враг продвигается к Кондрашовке малыми группами 1-3 тела, большая активность ДРГ, которые пробуют пролазить между нашими боевыми порядками", — проинформировал он.

"Алекс" отметил, что населенные пункты на севере Купянска на данный момент под контролем Сил обороны Украины, но враг продолжает натиск, поскольку намерен захватить Малую Шапковку и Кондрашовку, чтобы ухудшить положение украинских защитников на этом участке фронта.

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В сводке Генштаба ВСУ 21 марта сообщалось, что на Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

Карта боев от Генштаба ВСУ Fullscreen
Карта боев от Генштаба ВСУ

На Купянском направлении произошло 8 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки.

Напомним, что 21 марта сообщалось, что оккупанты зашли в Котлино на Покровском направлении, но ненадолго. Их оттуда быстро выбили украинские "спецы".

20 марта сообщалось, что ВС РФ пытались прорваться колонной техники в районе Часового Яра. По колонне отработали бойцы 5-штурмовой и 24 ОМБр