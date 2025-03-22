"Есть проблема": ВСУ рискуют потерять Шевченко, а ВС РФ возобновили штурмы Алексеевки

На Новопавловском направлении ВС РФ снова начали давить в направлении Алексеевки, и там сейчас возобновились штурмы. Сейчас противник пытается зацепиться за окраины села.

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Российские оккупанты активизировались на Донетчине, они пытаются захватить поселок Шевченко и село Новоалексеевка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление. Наша арта накрыла группу п**арчуков юго-восточнее Котлиного, дома которые возле дороги, ведущей к западной части Покровска. По Песчаному — без изменений. Район Шевченко — враг был уничтожен западнее центра, наши БПЛА поразили позиции одним ударом, также хряки залетели в восточную часть, по ним работала арта", — проинформировал он.

Боец отметил, что не исключено, что Силы обороны снова могут потерять контроль над селом. На участке Лысовка-Даченское-Зеленое и Возрождение оккупанты продвижений не имеют.

На Новопавловском направлении ВС РФ снова начали давить в направлении Алексеевки, и там сейчас возобновились штурмы. Сейчас противник пытается зацепиться за окраины села. Также не прекращаются атаки на Разлив. Там оккупанты работают FPV-дронами и контролируют все подходы к населенному пуункту.

"Очень сложно даже дойти до села. Битва за Багатир будет, поэтому готовимся, самое тяжелое впереди. Бои за Веселое продолжаются и не прекращаются, противнику важно забрать это село и линию обороны севернее", — проинформировал "Мучной".

Напомним, что российские оккупанты малыми группами продвигаются на Харьковском направлении в районе села Кондрашовка. Здесь активизировались вражеские ДРГ.

20 марта сообщалось, что ВС РФ пытались прорваться колонной техники в районе Часового Яра. По колонне отработали бойцы 5-штурмовой и 24 ОМБр.