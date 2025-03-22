Маскування не допомогло: ЗСУ "накрили" пункт управління росіян в Бєлгородській області

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ЗС РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях, кажуть в ЗСУ.

Related video

Повітряні сили ЗСУ завдали точних ударів по пункту управління ЗС РФ, розташованому на території Бєлгородської області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"21 березня 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника", — йдеться в повідомленні.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ЗС РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, що ЗС РФ малими групами просуваються на Харківському напрямку в районі села Кіндрашівка. Тут активізувалися ворожі ДРГ.

Також повідомлялося, що спецоперація "Труба", яку окупанти затіяли в районі Суджі в Курській області, закінчилася провалом. Загинуло багато окупантів, вцілілі отримали важкі хімічні отруєння, і зараз їхнє життя намагаються врятувати медики.