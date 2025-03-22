Маскировка не помогла: ВСУ "накрыли" пункт управления россиян в Белгородской области

Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности ВС РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской и Харьковской областях, говорят в ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ нанесли точные удары по пункту управления ВС РФ, расположенному на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"21 марта 2025 года Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ. Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника", — говорится в сообщении.

В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

В Генштабе ВСУ отметили, что поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности ВС РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, что ВС РФ малыми группами продвигаются на Харьковском направлении в районе села Кондрашовка. Здесь активизировались вражеские ДРГ.

Также сообщалось, что спецоперация "Труба", которую оккупанты затеяли в районе Суджи в Курской области, закончилась провалом. Погибло много оккупантов, уцелевшие получили тяжелые химические отравления, и сейчас их жизнь пытаются спасти медики.