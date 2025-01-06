Третя штурмова: Білецький поділився історією створення бригади і підготовки до повномасштабної війни

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Робота над планом оборони та активна підготовка цивільного населення до бойових дій розпочалась ще на етапі масштабних навчань, які Росія та Білорусь проводили біля кордонів України у 2021 році. Про це розповів засновник і командир Третьої штурмової Андрій Білецький в інтервʼю Наталії Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

Була започаткована загальна всеукраїнська кампанія "Не панікуй, готуйся": цивільних навчали базовій військовій підготовці, медицині, діям в умовах збройного конфлікту. Такі вишколи щотижня проходили тисячі людей по всій Україні.

"З цих людей народився спецпідрозділ "Кракен" у Харкові, з цих людей народилися підрозділи в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях", – розповів Білецький.

Кістяком цього руху були ветерани "Азову", а також учасники молодіжної патріотичної організації "Центурія". Її внесок в оборону України Білецький назвав окремою темою для аналізу після завершення війни: "Вона [Центурія. – Ред.] налічувала близько 1100 людей. З цих 1100 людей 1040 пішло служити. На дану хвилину серед них семеро – Герої України".

Чимало добровольців, які стояли у витоків Третьої штурмової, брали участь у війні на самому її початку – навесні 2014 року, коли озброєні російські бойовики намагались захопити Харків. Перший бій окупантам патріоти дали на Римарській. За словами Білецького, жодної допомоги від тодішньої влади міста та правоохоронців патріоти не отримали.

"Половина міліціонерів були з "георгіївськими стрічками". Ніхто ж не розумів, чий буде Харків, чия візьме протягом доби-двох. По всьому виглядало так, що візьме Росія. Але цього не відбулося… Тут були справжні тигри. Значна частина цих моїх друзів і товаришів вже загинула", – розповів Білецький.

Він заявив, що на початок російського вторгнення вже був готовий план дій, протягом години офіцери розпочали роботу на запасному командному пункті: все відбулося так, як планувалося. За три тижні тільки в Києві вдалося залучити дві тисячі бійців. Аналогічні добровольчі підрозділи також формувались у містах – Харків, Суми, Полтава, Дніпро та інші.

"Безумовно, спочатку це була міліційна армія, в стилі початкового батьки Махна. Половина людей не мають бойового досвіду, озброєння лише легке стрілецьке. І оця група людей прийняла участь у боях – частково на Лівобережжі, в більшості на Правобережжі: Горенка, Мощун, Васильків. Це ключові точки, де мав відбутися російський прорив", – зазначив Білецький.

Влітку 2022 року він запропонував тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному створити бригаду, на що отримав згоду: "Ми забрали своїх же хлопців з 98-го бату дніпропетровського на Київ. Підтягнули підрозділи з Полтави, Луганщини, Сум, частково харківʼян, багато наших підрозділів тероборони з Волині, Галичини".

Так зʼявилася Третя окрема штурмова бригада ЗСУ – нині один з найчисельніших підрозділів у складі Сухопутних військ. Після Київської кампанії бригада брала участь у боях на Запорізько-Маріупольському напрямку, у Херсонській операції, обороні Бахмута та Авдіївки на Донеччині, з літа 2024 року Третя штурмова воює на Харківщині.