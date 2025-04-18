В Україні вулиці будуть патрулювати дрони: вперше повітряний патруль вийде на службу в Запоріжжі

Наразі визначено 4 зони, де будуть працювати БпЛА із 18 квітня. Поліцейські дрони будуть стежити за ситуацією у Запоріжжі з висоти і шукати підозрілих людей.

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Про це повідомили у Нацполіції.

Вулиці Запоріжжя почнуть патрулювати поліцейські дрони

Як розповіли у поліції області, основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.

В Запоріжжі правопорядок будуть забезпечувати дрони Фото: Нацполіція

"Шановні громадяни! Будьте уважні, дотримуйтесь вимог чинного законодавства і пам’ятайте: де не ступала нога Закону, туди долетить його крило", — сказали правоохоронці.

Наразі визначено 4 рекреаційні зони, де будуть працювати БпЛА:

Національний заповідник "Хортиця"

Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай"

Парк Перемоги

Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка")

У поліції розповідають, що за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

У Нацполіції Запоріжжя нагадали, що це прифронтове місто і тому застосування таких технологій – це крок до безпечного і контрольованого середовища навіть під час війни.

В Запоріжжі правопорядок будуть забезпечувати дрони Фото: Нацполіція

"Дрони — розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація — це технологічна броня та новий етап у захисті громадського порядку", — заявили правоохоронці.

Нагадаємо, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Микола Березенко у інтерв'ю спростував, що нібито геймери краще управляють дронами.