В Україні вулиці будуть патрулювати дрони: вперше повітряний патруль вийде на службу в Запоріжжі
Наразі визначено 4 зони, де будуть працювати БпЛА із 18 квітня. Поліцейські дрони будуть стежити за ситуацією у Запоріжжі з висоти і шукати підозрілих людей.
Про це повідомили у Нацполіції.
Як розповіли у поліції області, основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.
"Шановні громадяни! Будьте уважні, дотримуйтесь вимог чинного законодавства і пам’ятайте: де не ступала нога Закону, туди долетить його крило", — сказали правоохоронці.
Наразі визначено 4 рекреаційні зони, де будуть працювати БпЛА:
- Національний заповідник "Хортиця"
- Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай"
- Парк Перемоги
- Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка")
У поліції розповідають, що за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.
У Нацполіції Запоріжжя нагадали, що це прифронтове місто і тому застосування таких технологій – це крок до безпечного і контрольованого середовища навіть під час війни.
"Дрони — розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація — це технологічна броня та новий етап у захисті громадського порядку", — заявили правоохоронці.
Нагадаємо, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Микола Березенко у інтерв'ю спростував, що нібито геймери краще управляють дронами.