Удар РФ по Павлограду: дрон россиян попал в квартиру и убил отца и дочь

В Павлограде Днепропетровской области во время атаки РФ на город 25 апреля один из дронов попал в 5-этажный дом. Удар пришелся в квартиру, где находились три человека. Погибли отец и 15-летняя дочь.

Related video

Об этом сообщили в компании ДТЭК, где работал мужчина.

"В Павлограде вражеский дрон прилетел в квартиру нашего коллеги шахтера-комбайнера Алексея Хлебца из "Шахтоуправления им. Героев Космоса". Жизнь Алексея и его 15-летней дочери Валерии оборвалась мгновенно", — сообщили в пресс-службе компании.

Жена Алексея Хлебца Оксана получила тяжелые травмы. Врачи сейчас борются за ее жизнь.

В ДТЭК выразили соболезнования родным Алексея и Оксаны.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Павлограде 25 апреля погибли два человека.

"Шестеро пострадавших госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая", остальные — в состоянии средней тяжести. Еще двум людям медпомощь оказали на месте. К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них — ребенок", — проинформировал Сергей Лысак.

Дом в Павлограде после попадания "Шахеда" после попадания в него

Напомним, что ВС РФ "Шахедами" атаковала Павлоград Днепропетровской области. Кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура и частично разрушено помещение социального учреждения. Также выгорело несколько автомобилей.

Также сообщалось, что в Киеве завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли 12 человек, еще 87 получили ранения.