Удар РФ по Павлограду: дрон росіян влучив у квартиру і вбив батька і доньку

У Павлограді на Дніпропетровщині під час атаки РФ на місто 25 квітня один з дронів влучив у 5-поверховий будинок. Удар прийшовся у квартиру, де перебували троє людей. Загинули батько і 15-річна донька.

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Про це повідомили у компанії ДТЕК, де працював чоловік.

"У Павлограді ворожий дрон прилетів у квартиру нашого колеги шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця з "Шахтоуправління ім. Героїв Космосу". Життя Олексія та його 15-річної донечки Валерії обірвалося миттєво", — повідомили у пресслужбі компанії.

Дружина Олексія Хлібця Оксана отримала важкі травми. Лікарі зараз борються за її життя.

В ДТЕК висловили співчуття рідним Олексія та Оксани.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Павлограді 25 квітня загинули двоє людей.

"Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка", решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці. На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина", — проінформував Сергій Лисак.

Будинок в Павлограді після влучання "Шахеда"

Нагадаємо, що ЗС РФ "Шахедами" атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура та частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок.

Також повідомлялося, що у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 отримали поранення.