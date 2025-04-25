"Сакральне місце": ЗС РФ зруйнували базу медбатальйону "Госпітальєри" в Павлограді (фото)

Росіяни під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області повністю знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», завдавши удару двома «Шахедами».

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Про це "Госпітальєри" повідомили у своєму Facebook 25 квітня.

Згоріли всі три поверхи будівлі та майно батальйону. Люди та тварини не постраждали від рук росіян завдяки попередній організованій роботі "Госпітальєрів".

"Ми розосередились по району. Тварин вивели у вольєри", — розповіла начштабу Багіра.

У батальйоні наголосили, що "вогонь забрав стіни", але "не зміг забрати пам’ять і сенс", адже павлоградська база працювала з 2015 року та "бачила все".

"Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі. […] Там була пам'ять про наших полеглих "госпітальєрів", артефакти їхнього неоціненного життя і подвигу, яких теж уже нема", — розповіла командирка батальйону Яна Зінкевич.

"Госпітальєри" оголосили збір на 20 мільйонів гривень для нової бази батальйону.

Росіяни зруйнували базу "Госпітальєрів" у Павлограді Фото: Госпітальєри/Facebook

"Добре що небо взяло будівлею, а не людьми. Базу дуже шкода", — сказав керівник навчального центру "Госпітальєрів" Дженнер.

Знищену базу називають "сакральним місцем, де відбувалися важливі речі".

Росіяни зруйнували базу "Госпітальєрів" у Павлограді Фото: Яна Зінченко/Facebook

"У нас є злість, у нас немає бажання зупинятись", — додала Яна Зінкевич.

Нагадаємо, у Павлограді під час атаки росіян на місто 25 квітня один з дронів влучив у 5-поверховий будинок. Удар прийшовся у квартиру, де перебували троє людей. Загинули батько і 15-річна донька.

Також Фокус писав про те, що кількість загиблих через атаку БПЛА по Павлограду Дніпропетровської області збільшилась до трьох, а поранених — до 14 осіб.