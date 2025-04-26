"Пролунало десять вибухів": Росія атакувала Кропивницький дронами, що відомо

Уночі 26 квітня російська армія масовано атакувала БпЛА Кропивницький: у місті пролунало десять вибухів упродовж майже пів години, зафіксовані руйнування об'єктів інфраструктури.

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки Росії по Кропивницькому.

Повітряну тривогу у Кіровоградській області було оголошено близько 23:20 години 25 квітня. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА, що заходили у повітряний простір України з Херсонщини у напрямку Миколаївщини, а тоді рухалися курсом на Кіровоградську область.

Близько 00:30 години Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються у напрямку Кропивницького.

Невдовзі у місті пролунали вибухи.

Через декілька хвилин ще серія вибухів прогриміла у Кропивницькому. У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що 8 ударних БпЛА атакують місто.

Атака продовжилася і в наступні хвилини — ще кілька вибухів було чутно у Кропивницькому.

Близько 01:30 години голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив у своєму Telegram-каналі про перші наслідки масованої атаки БпЛА по Кропивницькому. За його словами, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені складські приміщення.

Скріншот | допис голови Кіровоградської ОВА про наслідки

Інформації щодо постраждалих через атаку Росії по Кропивницькому станом на 02:50 немає. На місцях обстрілу працюють рятувальники.

Кореспонденти "Суспільного" також зазначили, що всього у Кропивницькому пролунало десять вибухів у період з 00:25 до 00:52 години.

Місцеві пабліки також поширили інформацію, що над Кропивницьким після атаки здійнявся дим, на кадрах з місця подій видно пожежу.

Інші наслідки атаки по Кропивницькому наразі уточнюються. Станом на 02:55 повітряна тривога у Кіровоградській області триває, Україну продовжують атакувати російські БпЛА.

Нагадаємо, 26 квітня український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш розповів, що Росія почала атакувати Україну новими ударними БпЛА, що мають назву "Бандероль".

Також 25 квітня "Госпітальєри" повідомили, що російська армія зруйнувала їхню базу, розташовану у Павлограді.