"Пародия из палок на нашу ракету-дрон": РФ начала атаковать Украину новым видом БпЛА

В последнее время россияне начали атаковать Одесскую область новым типом реактивных дронов, который летит со скоростью 400-500 километров в час и относится к барражирующим. Информации о нем пока очень мало.

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О новом виде БпЛА, который изобрели в России для атак по Украине, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш в Telegram-канале 26 апреля.

"Уже несколько недель подряд РФ атакует Одесскую область новым БпЛА "Бандероль". Этот БпЛА летит со скоростью 400-500 км/ч и имеет реактивный двигатель", — говорится в сообщении.

Специалист отмечает, что сейчас о новом типе российских БПЛА известно очень мало информации. На просторах интернета данных о нем почти нет, а в открытых источниках (сайте Главного управления разведки) указаны только данные о привлеченных производителях АО "Кронштадт" и АО "КТ-беспилотные системы".

Также на сайте указано, что назначение БпЛА "Бандероль" — "барражирующий".

Скриншот | справка о БпЛА "Бандероль"

Сергей Флеш отмечает, что, судя по описанию, такой тип вооружения — это, скорее, не БпЛА, а барражирующий боеприпас, выполненный по аналогии КАБ с реактивным двигателем. Однако другие детали относительно дрона "Бандероль" пока неизвестны.

"Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока неизвестны", — написал специалист.

Заметим, что в Telegram-канале "Николаевский Ванек" 17 апреля было упоминание о неизвестном российском БпЛА, который атаковал Ингульский район. Отмечалось, что дрон реактивный и не относится к типу "Шахед". Сам "Ванек" описал БпЛА как "пародию из палок на нашу ракету-дрон".

Автор сообщения иронизирует по поводу возможностей дрона, в частности относительно его "высокоточности". По его словам, БпЛА ударил по локации, где были размещены хозяйственные товары — швабры, мыло и тому подобное.

Скриншот | сообщение в канале "Николаевский Ванек"

Отметим, что в указанном сообщении нет упоминания о том, что автор имеет в виду именно новый БпЛА "Бандероль".

Что такое барражирующий дрон

Дроны-камикадзе часто называют барражирующими боеприпасами. В такие БпЛА можно заранее закладывать данные о целях, а сами дроны уже будут самостоятельно их искать или же ударят по указанным координатам.

Барражирующие дроны могут находить цели уже после запуска и управляться операторами до момента удара. Этим дроны-камикадзе и отличаются от ракетного вооружения.

Напомним, 24 апреля армия США показала новый выносливый БпЛА, работающий на солнечных батареях.

Также 23 апреля ученые нашли лучший метод навигации БпЛА, работающий даже в условиях отсутствия GPS.