ГУР та дрони Magurа встановили 5 рекордів і потрапили до Книги рекордів України (фото)

Операції ГУР визнані унікальними на світовому рівні, демонструючи інновації та зміну балансу сил на морі.

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Головне управління розвідки та дрони Magurа встановили п'ять рекордів. Їх внесли до Книги рекордів України. Про це повідомляє "24 канал".

Усі рекорди були здійснені під час оборони України, коли бійці знищували ворожу техніку. Військові для своїх операцій використовували морські дрони Magurа, які допомогли успішно виконати всі завдання. Морські дрони розробили українські інженери.

"Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на цьому етапі найкраща у світі. Бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромігся на даному етапі", — сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

Офіційна реєстрація рекордів пройшла в Музеї воєнної розвідки України, де тепер є окрема експозиція, присвячена дронам Magurа.

Представник Книги рекордів України Андрій Масюк сказав, що операції ГУР є унікальними у світовому масштабі. Україна, за його словами, може створювати інновації й таким способом змінювати хід війни.

"Це колосальна робота, що суттєво послабила ворожий флот і змінила баланс сил на морі. Ви – справжні майстри своєї справи", — зауважив представник Книги рекордів України.

Які рекорди зафіксували в Книзі рекордів України

Затоплення бойових кораблів. Завдяки дронам ГУР на дно пішли російський десантний катер Д-144 "Серна" (з БТР-82 на борту) та десантний катер Д-295 "Акула". Це сталося 10 листопада 2023 року. Дрони показали хорошу роботу у веденні бойових дій на морі, а українські військові фактично відкрили нову еру в морській війні.

2. Перше збиття бойового літака за допомогою морського дрона. "Group 13" ГУР Міноборони здійснила операцію зі знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura V7. Ця операція перевернула уявлення про повітряну оборону.

3. Знищення двох гелікоптерів Мі-8 у Чорному морі. Того дня українські військові вперше у світі збили повітряну ціль морським дроном.

4. Найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів. У період з 2023 по 2024 рік бійці уразили 15 одиниць корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Росії, серед яких були десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери.

5. Рекорд, також увійшов до категорії "Кількість" уражень бойових кораблів та катерів. У період з 2023 по 2024 рік ГУР змогло потопити велику кількість ворожих кораблів і катерів.

Ракетний катер "Ивановец",

десантний катер Д-295 "Акула",

десантний катер Д-144 "Серна",

великий десантний корабель "Цезарь Куніков",

швидкісний катер КС-701 "Тунец",

два швидкісних катери "РИФ-75"

патрульний корабель "Сергій Котов", який перевозив гелікоптер Ка-29.

Загалом дрони ГУР від початку повномасштабного російського вторгнення уразили 20 цілей, з них: 13 знищені (5 кораблів, 3 гелікоптери, 4 катери, 1 БТР) та 7 — пошкоджені (3 кораблі, 3 катери, 1 гелікоптер).

Нагадаємо, що 4 травня повідомлялося, що українські морські дрони Magura V7 за один день збили 2 ворожі винищувачі Су-30СМ, які вирушили на їхнє перехоплення під час атаки на військові об'єкти РФ у Криму. Літаки були уражені за допомогою американських ракет Sidewinder.