У Севастополі "прилетіло" по військовій частині: окупаційна влада приховала влучання (фото)

У районі аеродрому "Південний" на півострові Херсонес в Криму вночі пролунало два потужні вибухи. Після цього на місці влучань виникло кілька пожеж.

В окупованому Криму в місті Севастополь 21 серпня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про "приліт" по місцевій військовій частині. Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Севастополі – приліт по військовій частині. Близько 03:35 було два потужні вибухи в районі аеродрому "Південний" на півострові Херсонес. Після цього тут виникло кілька пожеж", — йдеться в повідомленні.

Тим часом місцева влада повідомила, що гучні звуки, які чули місцеві жителі, це ніщо інше, як навчання рятувальників із гасіння пожежі.

"Гучні звуки, які було чути в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини — це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою та рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних причин. Про такі навчання не попереджають заздалегідь", — написав губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Водночас моніторингова група "Кримского ветра" повідомила, що потужні пожежі зафіксували супутники NASA FIRMS, і це точно не навчання.

Вибухи в Криму — деталі

Нагадаємо, що уночі 21 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Під ударом опинився Севастополь, де прогриміла серія потужних вибухів. У мережі повідомляють про ймовірну атаку на пункт дислокації російських військових.

Також уночі 21 серпня дрони атакували НПЗ у Ростовській області Росії. На місці здійнялася пожежа.