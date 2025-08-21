В Севастополе "прилетело" по воинской части: оккупационные власти скрыли попадание (фото)

В районе аэродрома "Южный" на полуострове Херсонес в Крыму ночью прогремело два мощных взрыва. После этого на месте попаданий возникло несколько пожаров.

Related video

В оккупированном Крыму в городе Севастополь 21 августа прогремели взрывы. Местные жители сообщили о "прилете" по местной воинской части. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе — прилет по воинской части. Около 03:35 было два мощных взрыва в районе аэродрома "Южный" на полуострове Херсонес. После этого здесь возникло несколько пожаров", — говорится в сообщении.

Атака на воинскую часть в Крыму Атака на воинскую часть в Севастополе

Между тем местные власти сообщили, что громкие звуки, которые слышали местные жители, это ничто иное, как учения спасателей по тушению пожара.

"Громкие звуки, которые были слышны в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части — это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных причин. О таких учениях не предупреждают заранее", — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В то же время мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщила, что мощные пожары зафиксировали спутники NASA FIRMS, и это точно не учения.

Спутниковые снимки атаки на Севастополь Спутниковые снимки атаки на воинскую часть в Крыму Взрывы в оккупированном Крыму

Взрывы в Крыму — детали

Напомним, что ночью 21 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Под ударом оказался Севастополь, где прогремела серия мощных взрывов. В сети сообщают о вероятной атаке на пункт дислокации российских военных.

Также ночью 21 августа дроны атаковали НПЗ в Ростовской области России. На месте поднялся пожар.