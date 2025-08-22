"Минус" Mohajer и "Форпост": ВСУ попали по военному аэродрому РФ в Крыму (фото)

Было поражено до трех БпЛА "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти беспилотники оккупанты использовали для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

Related video

В оккупированном Крыму Силы обороны Украины атаковали военный аэродром. Был атакован пункт хранения вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Украинские военные опубликовали спутниковые фото, которые показали состояние "Херсонеса" до и после попадания. Видим обведенную область, в которой заметны разрушения части помещения, похожего на склад, и территории вокруг.

База беспилотников ВС РФ в Крыму

Отмечается, что в результате удара было поражено до трех БпЛА "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти беспилотники оккупанты использовали для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

Справка: Аэродром "Херсонес" россияне называют "законсервированным", но периодически используют для отработки полетных упражнений авиацией Черноморского флота, а также для тренировок парадных расчетов военнослужащими Севастопольского гарнизона. Изначально аэродром назывался Херсонесский Маяк.

Взрывы в Крыму — детали

Напомним, что в оккупированном Крыму в городе Севастополь 21 августа местные жители сообщили о "прилете" по местной воинской части. В районе аэродрома "Южный" на полуострове Херсонес прогремело два мощных взрыва. После этого на месте попаданий возникло несколько пожаров.

Также сообщалось, что в России морской дрон Главного управления разведки Минобороны Украины наделал шума. Он прорвался в бухту в Новороссийске и взорвал 5 элитных российских водолазов, которые пытались его обезвредить. До этого дрон подвергся воздействию РЭБ, из-за чего потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять беспилотник из бухты для исследования.

Также Фокус писал, что во временно оккупированном Крыму у российских оккупантов усложнилась логистика. Был поражен поезд, который перевозил топливо для Вооруженных сил Российской Федерации.