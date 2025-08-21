Нарушили логистику в Крыму: Силы специальных операций сожгли поезд россиян с топливом

Поезд Российской Федерации доставлял горюче-смазочные материалы в Джанкой в оккупированном Крыму, где его "поймали" Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Во временно оккупированном Крыму у российских оккупантов усложнилась логистика. Был поражен поезд, который перевозил топливо для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.

"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами", — говорится в сообщении.

ССО поразили подвижной состав оккупантов Фото: ССО ЗСУ

Отмечается, что в результате поражения существенно ухудшилась логистика россиян в Крыму, в частности, затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

Взрывы в Крыму — детали

Утром Фокус писал о взрывах в Крыму и возможном поражении воинской части возле Севастополя. Кроме того, российские паблики ночью жаловались на серию громких звуков в разных частях оккупированного полуострова.

Напомним, что ранее Силы специальных операций ВСУ обнародовали кадры удара по машине, в которой находился генерал-лейтенант России Эседулла Абачев. В результате операции российский топофицер ВС РФ получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации обеих конечностей.

Также сообщалось, что ВС РФ потеряли радар на Крымском полуострове, что существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Атаку осуществили бойцы Сил специальных операций.

Ранее бойцы ССО отбили позиции ВС РФ на Запорожье. Россияне просочились в населенный пункт и засели в одном из зданий. Была угроза потери позиций ВСУ и всего населенного пункта, потому что враг уже занял подступы к селу.