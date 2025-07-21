Сначала отступили, а потом зашли с новыми силами: бойцы ССО отбили позиции ВС РФ на Запорожье

Россияне просочились в населенный пункт и засели в одном из зданий. Была угроза потери позиций ВСУ и всего населенного пункта, потому что враг уже занял подступы к селу.

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На Запорожье Силы обороны вынуждены были отступить из одного из населенных пунктов из-за превосходящих сил противника. Впоследствии прибыло подкрепление и украинские защитники решили отбить у россиян населенный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе ССО.

"Количество штурмовых действий увеличилось. Была угроза потери позиций и всего населенного пункта, потому что враг уже занял подступы к селу. Смежники отступили, и п**дары начали заходить в село. Они начали давить на нашу пехоту", — рассказывают бойцы ССО.

Бойцы получили задание завести пехоту для удержания позиций. Они использовали бронеавтомобиль, но в село уже заехали на пробитом колесе, потому что по дороге наткнулись на мину.

Россияне просочились в населенный пункт и засели в одном из зданий. По нему начали отрабатывать украинские защитники. Водители 144 центра ССО сначала отработали по врагу из пулеметов, а затем завезли пехоту смежников на позиции.

"Мы возили пехоту целый день и раненых и контуженных вывозили", — рассказал один из бойцов.

Благодаря хорошо спланированным действиям удалось выполнить задание без потерь со стороны Сил обороны, сохранить контроль над селом и провести эвакуацию раненых смежников.

Напомним, что на одном из участков фронта вблизи границы с РФ российские оккупанты проникли вглубь территории Украины и пытались там окопаться. Им помешали бойцы Сил специальных операций.

Также сообщалось, что в Серебрянском лесу двое бойцов ВСУ взяли в плен семерых россиян, которые прятались в норах.