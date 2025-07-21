Спочатку відступили, а потім зайшли з новими силами: бійці ССО відбили позиції ЗС РФ на Запоріжжі

Росіяни просочилися в населений пункт і засіли в одній з будівель. Була загроза втрати позицій ЗСУ і всього населеного пункту, бо ворог вже зайняв підступи до села.

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На Запоріжжі Сили оборони змушені були відступити з одного із населених пунктів через переважаючі сили противника. Згодом прибуло підкріплення і українські захисники вирішили відбити у росіян населений пункт. Про це розповіли у пресслужбі ССО.

"Кількість штурмових дій збільшилася. Була загроза втрати позицій і всього населеного пункту, бо ворог вже зайняв підступи до села. Суміжники відступили, і п**дари почали заходити в село. Вони почали тиснути на нашу піхоту", — розповідають бійці ССО.

Бійці отримали завдання завести піхоту для утримання позицій. Вони використали бронеавтомобіль, але в село вже заїхали на пробитому колесі, бо дорогою натрапили на міну.

Росіяни просочилися в населений пункт і засіли в одній з будівель. По ній почали відпрацьовувати українські захисники. Водії 144 центру ССО спочатку відпрацювали по ворогу з кулеметів, а потім завезли піхоту суміжників на позиції.

"Ми возили піхоту цілий день і поранених і контужених вивозили", — розповів один з бійців.

Завдяки добре спланованим діям вдалося виконати завдання без жодних втрат з боку Сил оборони, зберегти контроль над селом та провести евакуацію поранених суміжників.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту поблизу кордон з РФ російські окупанти проникли вглиб території України і намагалися там окопатися. Їм завадили бійці Сил спеціальних операцій.

Також повідомлялося, що в Серебрянському лісі двоє бійців ЗСУ взяли в полон сімох росіян, які ховалися в норах.