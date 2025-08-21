Порушили логістику в Криму: Сили спеціальних операцій спалили потяг росіян із паливом

Потяг Російської Федерації доправляв паливно-мастильні матеріали до Джанкоя в окупованому Криму, де його "вполювали" Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

В тимчасово окупованому Криму у російських окупантів ускладнилася логістика. Було уражено потяг, який перевозив паливо для Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", — йдеться в повідомленні.

ССО уразили рухомий склад окупантів

Зазначається, що внаслідок ураження суттєво погіршилася логістика росіян у Криму, зокрема, ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

Вибухи в Криму — деталі

Зранку Фокус писав про вибухи в Криму та можливе ураження військової частини біля Севастополя. Крім того, російські пабліки вночі скаржились на серію гучних звуків у різних частинах окупованого півострова.

Нагадаємо, що раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили кадри удару по автівці, в якій перебував генерал-лейтенант Росії Еседулла Абачев. Внаслідок операції російський топофіцер ЗС РФ дістав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок.

Також повідомлялося, що ЗС РФ втратили радар на Кримському півострові, що суттєво послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців України. Атаку здійснили бійці Сил спеціальних операцій.

Раніше бійці ССО відбили позиції ЗС РФ на Запоріжжі. Росіяни просочилися в населений пункт і засіли в одній з будівель. Була загроза втрати позицій ЗСУ і всього населеного пункту, бо ворог вже зайняв підступи до села.