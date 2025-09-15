"Підпалили" ціни: як українські удари по НПЗ у Росії впливають на вартість нафти

Ціни на нафту почали зростати на тлі оцінки інвесторами наслідків атак українських безпілотників на російську нафтову інфраструктуру.

Related video

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, досягнувши 67,26 долара за барель, а американська нафта WTI додала стільки ж, досягнувши 62,96 долара за барель. Про це повідомляє видання Reuters.

Зростання цін продовжило тенденцію минулого тижня, коли обидва контракти подорожчали на понад 1% після ударів українських дронів по ключових об'єктах: найбільшому нафтовому експортному терміналу Приморськ і Киришському нафтопереробному заводу — одному з двох найбільших у Росії. Додатково, 13 вересня українські безпілотники атакували НПЗ в Уфі, столиці російського Башкортостану.

Приморськ із пропускною спроможністю близько мільйона барелів на день є найважливішим експортним хабом для російської нафти, а Киришський завод переробляє близько 17,7 мільйона тонн нафти на рік, що становить 6,4% від загального обсягу видобутку в країні.

На зростання цін також вплинула нова заява президента США Дональда Трампа про можливі санкції проти Росії. Засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі зазначила, що потенційні санкції та удари по нафтовій інфраструктурі можуть сприяти зростанню цін на "чорне золото". При цьому вона уточнила, що в довгостроковій перспективі вартість нафти, ймовірно, почне знижуватися з огляду на надлишок сировини на ринку, але це станеться тільки після того, як новини з України стануть менш інтенсивними.

Крім геополітичних чинників, інвестори уважно стежать за торговими переговорами між США і Китаєм у Мадриді, які стартували 14 вересня. Ці переговори проходять на тлі вимог Вашингтона до союзників запровадити мита на китайський імпорт через закупівлі Пекіном російської нафти.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Нещодавно українські БПЛА атакували російський порт Приморськ, через що зупинилося навантаження палива на головному західному нафтовому терміналі.