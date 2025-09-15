Найбільший російський НПЗ зупинив ключовий блок після атаки українських БПЛА

У ніч на 14 вересня в Ленінградській області РФ українські безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез", який є одним із двох найбільших у Росії. Пошкодження призвели до перебоїв у роботі підприємства.

Унаслідок ударів пошкоджено ключовий блок переробки на заводі, повідомляє Reuters із посиланням на два галузевих джерела.

Не називаючи своїх імен у зв'язку з "делікатністю ситуації", інсайдери все ж розповіли, що один із блоків на заводі було зупинено через пожежу, спричинену безпілотниками. На нього припадає майже 40% від загальної потужності підприємства з переробки, що становить близько 20 мільйонів тонн на рік, або 400 000 барелів на добу.

Ремонт блоку імовірно може зайняти близько місяця, оскільки пошкоджено піч та інше обладнання. Щоб вийти із ситуації, що склалася, НПЗ у місті Кириші планує збільшити продуктивність на своїх ділянках, які ще працюють, до 20%. Це дасть змогу компенсувати простій пошкодженого блоку і підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

За даними галузевих джерел, у 2024 році цей НПЗ переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Вироблено 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту і 600 тис. тонн бітуму.

Після атаки губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в районі Кіришів знищили три безпілотники, а пожежу, що виникла через падіння уламків, загасили. Він додав, що ніхто не постраждав.

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив атаку на підприємство вранці 14 вересня і пообіцяв продовження.

Роберт Бровді підтвердив атаку на НПЗ Фото: Скриншот

Удар завдали на відстані 810 км від українського кордону по установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ АВТ-6, повідомив OSINT-канал "Око Гора".

Після атак українських безпілотників на російські НПЗ ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, досягнувши $67,26 за барель, а американська нафта WTI додала стільки ж, досягнувши $62,96 за барель.

Нагадаємо, регулярні удари українських БПЛА по нафтогазових об'єктах у Росії позбавляє її головного джерела фінансування війни. Forbes писав, що через це суспільство в РФ може дестабілізуватися як напередодні Лютневої революції 1917 року.

Крім того, в Росії посилюється паливна криза.