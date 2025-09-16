"Продолжение следует": Генштаб ВСУ сообщил об атаке на Саратовский НПЗ (видео)

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

В результате атаки в районе НПЗ зафиксированы взрывы и пожар, сообщает Генштаб ВСУ. На данный момент уточняются последствия удара.

Саратовский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов: бензин, дизельное горючее, мазут, а также разные марки битума, вакуумного газойля, технической серы и т. д. В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн. тонн.

Предприятие является важным стратегическим объектом, поскольку задействовано в обеспечении потребностей ВС РФ.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности, ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", – заявили в Генштабе, пообещав продолжение.

Фото: Скриншот

Накануне в результате дроновых атак ВСУ остановил работу ключевой технологический блок на нефтеперерабатывающем заводе "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. На него приходится почти 40% от общей мощности предприятия по переработке, составляющей около 20 миллионов тонн в год, или 400 000 баррелей в сутки.

В связи с тем, что российские НПЗ стали объектами ударов со стороны Украины, уже более чем в 10 регионах РФ наблюдаются проблемы с поставками топлива. Сначала нехватку бензина и дизеля ощущали на Дальнем Востоке и в Саратовской области, а затем – и в центральных регионах России, а также на оккупированных территориях.

Но в России нехватку бензина объясняют туристами и сельхозработами, а не ударами ВСУ по НПЗ.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России вышел из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Силы спецопераций (ССО) Украины и российские партизаны провели удачную атаку БПЛА в ночь на 7 сентября.