"Далі буде": Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на Саратовський НПЗ (відео)

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу.

Унаслідок атаки в районі НПЗ зафіксовано вибухи і пожежу, повідомляє Генштаб ЗСУ. Наразі уточнюють наслідки удару.

Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів: бензин, дизельне пальне, мазут, а також різні марки бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. У 2023 році обсяг переробки заводу склав 4,8 млн тонн.

Підприємство є важливим стратегічним об'єктом, оскільки задіяне в забезпеченні потреб ЗС РФ.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема, її спроможності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами та озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", — заявили в Генштабі, пообіцявши продовження.

Фото: Скриншот

Напередодні внаслідок дронових атак ЗСУ зупинив роботу ключовий технологічний блок на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. На нього припадає майже 40% від загальної потужності підприємства з переробки, що становить близько 20 мільйонів тонн на рік, або 400 000 барелів на добу.

У зв'язку з тим, що російські НПЗ стали об'єктами ударів з боку України, вже у понад 10 регіонах РФ спостерігаються проблеми з постачанням палива. Спочатку брак бензину і дизеля відчували на Далекому Сході і в Саратовській області, а потім — і в центральних регіонах Росії, а також на окупованих територіях.

Але в Росії брак бензину пояснюють туристами і сільгоспроботами, а не ударами ЗСУ по НПЗ.

Раніше повідомлялося, що в Краснодарському краї Росії вийшов з ладу Ільський нафтопереробний завод (НПЗ). Сили спецоперацій (ССО) України і російські партизани провели вдалу атаку БПЛА в ніч на 7 вересня.