В Киеве прогремели взрывы: столица под ударом баллистики, вспыхнули пожары

В ночь на 8 июля в Киеве раздались мощные взрывы без объявления воздушной тревоги. Город подвергся удару баллистических ракет российских войск.

О сильных взрывах в столице сообщила около 00:30 корреспондентка Фокуса.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил взрывы в столице. По его словам, Киев подвергся ракетному обстрелу: враг запустил баллистические ракеты по городу.

"Враг обстреливает город ракетами. Укрывайтесь!", — призвал чиновник.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 00:50 Фото: Скриншот

Военно-воздушные силы и мониторинговые каналы также предупреждали о повторных запусках баллистических ракет в направлении столицы в течение следующих минут. В Киеве продолжали раздаваться сильные взрывы.

Вскоре мэр столицы Виталий Кличко сообщил о первых последствиях вражеской атаки. По его словам, они зафиксированы сразу в двух районах: Деснянском и Святошинском.

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"В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе также произошло возгорание в нежилом здании", — отметил Кличко.

Другие последствия вражеского обстрела на момент публикации уточняются.

По данным мониторинговых ресурсов и очевидцев, первые взрывы в столице прогремели без объявления воздушной тревоги. Предположительно, как минимум 3–4 вражеские ракеты "прилетели" по Киеву без предварительной фиксации, пишут в сети. Воздушные силы после взрывов объявили об угрозе применения врагом баллистических ракет с северного направления, однако официальных комментариев по этому поводу на момент публикации не поступало.

Новость дополняется…

Напомним, 7 июля в больнице скончался ещё один пострадавший в результате взрывов в Вишневом Киевской области.

Кроме того, 7 июля в сети появились кадры, на которых видно, как выглядят Киев и Вишневое после масштабного удара со стороны РФ.