У Києві прогриміли вибухи: столиця під ударом балістики, здійнялися пожежі

У ніч на 8 липня у Києві пролунали потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Місто під ударом балістичних ракет росіян.

Про сильні вибухи у столиці повідомила близько 00:30 години кореспондентка Фокусу.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, Київ опинився під ракетною атакою: ворог запустив балістичні ракети на місто.

"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!", — закликав посадовець.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 00:50 годину Фото: Скриншот

Повітряні сили і моніторингові канали попереджали також про повторні пуски балістичних ракет у напрямку столиці упродовж наступних хвилин. У Києві продовжували лунати сильні вибухи.

Невдовзі мер столиці Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його словами, вони фіксуються одразу у двох районах: Деснянському та Святошинському.

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"У Деснянському районі внаслідок влучання ракети палають складські приміщення. У Святошинському районі також сталося загоряння в нежитловій будівлі", — зазначив Кличко.

Інші наслідки ворожого обстрілу на момент публікації уточнюються.

За даними моніторингових ресурсів та очевидців, перші вибухи у столиці пролунали без оголошення повітряної тривоги. Попередньо, щонайменше 3-4 ворожі ракети "прилетіли" по Києву без попередньої фіксації, пишуть у мережі. Повітряні сили після вибухів оголосили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет із північного напрямку, проте офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не надходило.

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Нагадаємо, 7 липня у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок вибухів у Вишневому на Київщині.

Також 7 липня у мережі показали, як виглядають Київ та Вишневе після масштабного удару РФ.