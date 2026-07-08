У Києві прогриміли вибухи: столиця під ударом балістики, здійнялися пожежі
У ніч на 8 липня у Києві пролунали потужні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Місто під ударом балістичних ракет росіян.
Про сильні вибухи у столиці повідомила близько 00:30 години кореспондентка Фокусу.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, Київ опинився під ракетною атакою: ворог запустив балістичні ракети на місто.
"Ворог атакує місто балістикою. Будьте в укриттях!", — закликав посадовець.
Повітряні сили і моніторингові канали попереджали також про повторні пуски балістичних ракет у напрямку столиці упродовж наступних хвилин. У Києві продовжували лунати сильні вибухи.
Невдовзі мер столиці Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його словами, вони фіксуються одразу у двох районах: Деснянському та Святошинському.
"У Деснянському районі внаслідок влучання ракети палають складські приміщення. У Святошинському районі також сталося загоряння в нежитловій будівлі", — зазначив Кличко.
Інші наслідки ворожого обстрілу на момент публікації уточнюються.
За даними моніторингових ресурсів та очевидців, перші вибухи у столиці пролунали без оголошення повітряної тривоги. Попередньо, щонайменше 3-4 ворожі ракети "прилетіли" по Києву без попередньої фіксації, пишуть у мережі. Повітряні сили після вибухів оголосили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет із північного напрямку, проте офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не надходило.
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Нагадаємо, 7 липня у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок вибухів у Вишневому на Київщині.
Також 7 липня у мережі показали, як виглядають Київ та Вишневе після масштабного удару РФ.