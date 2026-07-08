Удар баллистики по Киеву: обнаружили погибшую женщину, горели трамваи и большой склад (видео, фото)

В результате удара Российской Федерации в Киеве погибла женщина, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Между тем Военно-воздушные силы сообщили об атаке пяти баллистических ракет, которые попали в четыре точки: в одну из них попали сразу два боеприпаса. Военная администрация показала трамваи, поврежденные в столичном депо.

В депо Киева россияне повредили 42 трамвайных вагона польского концерна PESA, говорится в сообщении городской военной администрации на странице в Facebook. На видео с места событий показаны вагоны с выбитыми и треснувшими стеклами, обломки, засыпавшими сиденья. Уточняется, что из-за российского удара не работают маршруты №1 и №3, и вместо трамваев будут курсировать городские автобусы. Фокус собрал информацию о последствиях атаки РФ на Киев в ночь на 8 июля.

Трамвайные маршруты заменили автобусами №1Т и №3Т, сообщили в КМВА. Уточняется, что трамваи №1 и №3 курсируют, но с увеличенными интервалами, а специалисты приступили к ремонтным работам. Ориентировочная продолжительность ремонта — около недели, сообщили власти.

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"Была оперативно создана рабочая группа из специалистов всех столичных депо. Подвижной состав восстановят примерно в течение недели", — говорится в сообщении КМВА.

Спасатели обновили информацию о пострадавших. В первом отчете об ударе РФ по Киеву говорилось о двух раненых. В сообщении, появившемся в 9 часов, сообщили о теле женщины, которое обнаружили во время тушения пожара в месте попадания в Святошинском районе столицы. В ГСЧС добавили, что данные о последствиях воздушной атаки еще уточняются.

Удар по Киеву — подробности атаки РФ 8 июля

Поступила информация от Национальной полиции. Выяснилось, что в результате российского удара были повреждены автомобили, в том числе — автомобиль патрульной полиции. Правоохранители прибыли на место попадания и фиксируют последствия преступления РФ, говорится в сообщении на странице в Facebook.

ГСЧС и Нацполиция опубликовали серию фотографий с последствиями ночной атаки. На фото — разрушенное двухэтажное здание, обшитое бело-синей вагонкой, площадка с поврежденными автомобилями, группа сооружений, разрушенных во время взрыва.

Удар по Киеву — разбитые машины и здания, 8 июля Фото: Нацполиция Удар по Киеву — сгоревший сине-белый поезд, 8 июля Удар по Киеву — сгоревший ангар, 8 июля

Военно-воздушные силы сообщили о ходе удара РФ в ночь на 8 июля. Выяснилось, что россияне запустили пять баллистических ракет: ни одна из них не была сбита средствами ПВО. Кроме того, в воздухе находилось 169 дронов различных типов, из которых было сбито 139. При этом утром появился отчет Минобороны РФ: российское командование заявило о якобы нанесении удара по предприятию ВПК Украины.

Удар по Киеву — Минобороны РФ об атаке 8 июля Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал об ударе по Киеву в ночь на 8 июля. В столичных пабликах сообщили о серии громких взрывов, произошедших в 0:31–0:32. Насчитали около трёх-четырёх взрывов. При этом сигнал воздушной тревоги включился лишь через минуту после первых ударов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил российскую атаку. Стало известно, что россияне атаковали Святошинский и Деснянский районы. Кроме того, атака продолжалась до 8 часов 8 июля: российские дроны пролетели над Киевом и направились на запад, в сторону Житомирской области. Украинское командование не сообщило, работали ли ретрансляторы в Беларуси для управления БПЛА РФ.

Напоминаем, что предыдущий удар РФ по Киеву произошел 6 июля: Военно-воздушные силы сообщили, что не сбили ни одной баллистической ракеты.