Удар балістики по Києву: виявили загиблу жінку, горіли трамваї та великий склад (відео, фото)

Внаслідок удару Російської Федерації у Києві загинула жінка, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Тим часом Повітряні сили інформували про атаку п'яти балістичних ракет, які влучили у чотирьох локаціях: в одну точку вдарило відразу два засоби ураження. Військова адміністрація показала трамваї, пошкоджені у столичному депо.

У депо Києва росіяни пошкодили 42 трамвайних вагони від польського концерну PESA, ідеться у дописі міської військової адміністрації на сторінці Facebook. На відео з місця подій показали вагони з вибитим, потрісканим склом, з уламками, які засипали сидіння. Уточнюється, що через російський удар не працюють маршрути №1 та №3 і замість трамваїв працюватимуть міські автобуси. Фокус зібрав інформацію про наслідки атаки РФ на Київ в ніч на 8 липня.

Трамвайні маршрути замінили автобусами №1Т та №3Т, повідомили у КМВА. Уточнюється, що трамваї №1 та №3 працюють, але зі збільшеними інтервалами, а фахівці почали ремонтні роботи. Орієнтовна тривалість ремонту — близько тижня, повідомила влада.

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"Оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних депо. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня", — ідеться у дописі КМВА.

Рятувальники оновили інформацію про постраждалих. У першому звіті про удар РФ по Києві ішлося про двох поранених. У дописі, який з'явився о 9 год, повідомили про тіло жінки, яке відшукали під час гасіння пожежі у точці влучання у Святошинському районі столиці. У ДСНС додали, що дані про наслідки повітряної атаки ще уточнюються.

Удар по Києву — деталі атаки РФ 8 липня

З'явилась інформація від Національної поліції. З'ясувалось, що внаслідок російського удару отримали пошкодження машини, і серед них — машина патрульної поліції. Правоохоронці прибули на місце влучання та документують наслідки злочину РФ, ідеться у повідомленні на сторінці Facebook.

ДСНС та Нацполіція опублікували серію фото з наслідками нічної атаки. На фото — потрощена двоповерхова будівля, обшита біло-синьою вагонкою, майданчик пошкоджених автомобілів, група споруд, зруйнованих під час вибуху.

Удар по Києву — потрощені машини та будівлі, 8 липня Фото: Нацполіція Удар по Києву — вигорілий синьо-білий склад, 8 липня Удар по Києву — вигорілий ангар, 8 липня

Повітряні сили інформували про перебіг удару РФ в ніч на 8 липня. З'ясувалось, що росіяни запустили п'ять балістичних ракет: жодну не збиті засобами ППО. Крім того, летіло 169 дронів різних типів, з яких знешкодили 139. При цьому зранку з'явився звіт Міноборони РФ: російське командування заявило про начебто влучання по підприємству ВПК України.

Удар по Києву — Міноборони РФ про атаку 8 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про удар по Києву в ніч на 8 липня. У столичних пабліках повідомили про серію гучних вибухів, які стались о 0:31-0:32. Нарахували близько трьох-чотирьох вибухів. При цьому сигнал повітряної тривоги увімкнувся лише через хвилину після перших ударів. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив російську атаку. Стало відомо, що росіяни атакували Святошинський та Деснянський райони. Крім того, атака тривала до 8 год 8 липня: російські дрони проминули Київ та попрямували на захід, у бік Житомирської області. Українське командування не інформувало, чи працювали ретранслятори у Білорусі для керування БпЛА РФ.

Нагадуємо, попередній удар РФ по Києву відбувся 6 липня: Повітряні сили повідомили, що не збили жодної балістичної ракети.