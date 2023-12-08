Есть ли жизнь при Трампе? Три варианта развития событий после выборов 2024 в США

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Если завтра Трамп.

Я уже писал, что считаю победу Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 вполне реальной.

Давайте расскажу о своих представлениях, что это за план такой у Трампа, чтобы "закончить войну за один день".

Конечно, никакой уверенности, что план вообще существует, нет, но учитывая влюбленность экс-президента в автократов и максимальное противостояние помощи Украине в среде конгрессменов-трампистов, предположить будущее несложно.

Президент Трамп объявит, что никакой помощи Украине больше не будет, и пообещает Путину, что не станет возмущаться оккупацией украинских территорий и снимет санкции. Украине — кнут, Путину — морковка.

Сбудутся страшилки, которыми нас уже полтора года пугают разнообразные дятлы — Украину начнут усаживать за стол переговоров с Россией. Фантазии станут реальностью.

Дальше можно предположить три сценария:

Путин по какой-то причине не согласится с этим предложением

Тогда Трамп может психануть и продолжить поставки оружия и другую поддержку Украины.

Имхо, это маловероятное развитие событий, но мало ли.

Путин согласится, а Украина — нет

Война продолжится, но без поддержки США вести ее будет, мягко говоря, крайне сложно.

Вариант вероятный, но, если не произойдет чуда, мы все время будем стоять перед тем же отвратным выбором — продолжать сражаться в обескровленном состоянии или идти на переговоры.

И Путин, и украинская власть согласятся

Это будет унизительный для нас мир, тем более, что в комплекте может идти отказ от вступления в НАТО и прочие "демилитаризации".

Подобное серьезно ударит по моральному состоянию украинского общества. Депрессия, внутренняя нестабильность и т.д.

В общем, со значимой вероятностью, в случае победы Трампа у нас останется контроль только за теми территориями, которые сможем отвоевать к началу 2025 года. А то и меньше, если война продолжится без поддержки США.

Конечно, это все мои фантазии, и я буду рад ошибиться. Но по состоянию на этот момент — это то, чего я ожидаю от второго пришествия Трампа.

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