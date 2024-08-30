Макрон заявив, що "абсолютно" нічого не знав про приїзд Дурова до Франції

Французький лідер наголосив, що не стежить за приїздами та виїздами громадян з усього світу, навіть якщо вони мають французький паспорт.

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Президент Франції Еммануель Макрон не знав про приїзд засновника Telegram Павла Дурова до Франції та не планував з ним зустрічатися. Про це на пресконференції заявив сам Макрон, повідомило Reuters.

"Я абсолютно не знав про приїзд пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не знаю про приїзди і від'їзди громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні", — сказав Макрон.

Президент Франції також наголосив, що рішення надати у 2021 році Дурову громадянство є частиною державної стратегії.

"Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, хай то художники, спортсмени або підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови і розвивають багатство, інновації … отримувати французьке громадянство", — зазначив Макрон.

Як підкреслили журналісти, Дурову надали французьке громадянство за рідкісною процедурою для високопоставлених осіб.

Нагадаємо, 28 серпня французька газета Le Canard enchaîné повідомила, що Павло Дуров під час затримання у французькому аеропорту заявив поліцейським, що у нього повинна відбутись зустріч з Еммануелем Макроном.

У цей же день Павла Дурова звільнили під заставу в 5 мільйонів євро та заборонили залишати територію Франції.