Павло Дуров на допиті заявив про контакти з контррозвідкою Франції, — ЗМІ

Засновник месенджера Telegram по спеціальному каналу зв'язку допоміг розвідникам запобігти кільком терактам. Схоже, Павло Дуров був готовий до затримання в аеропорту Парижа, кажуть джерела Liberation.

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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров під час допиту правоохоронців у Парижі заявив про бесіди зі співробітниками французької контррозвідки, Головного управління внутрішньої безпеки МВС Франції (DGSI). Про це повідомляють джерела видання Liberation.

Дуров відкрив офіційний канал зв'язку з контррозвідкою в рамках боротьби з тероризмом. Ймовірно, йдеться про гарячу лінію та спеціальну адресу електронної пошти. Контакти навіть дали змогу запобігти кільком терактам.

Після затримання Дуров заявив, що готовий співпрацювати з французькими правоохоронцями і передав їм свій мобільний телефон із кодом доступу. Також він не став розголошувати відомості, що становлять військову таємницю. При цьому Дуров міг бути готовим до такого повороту подій і не виглядав стурбованим у момент затримання.

Знайомий із ходом розслідування співрозмовник додав, що агенти DGSI приходили до Дурова в Дубаї. Суть візиту він не розкрив з огляду на те, що це може бути державною таємницею.

Президент Франції Еммануель Макрон, як пише видання, 25 серпня обговорював затримання Павла Дурова з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагайяном.

Нагадаємо, Макрон 30 серпня заявляв, що не знав про приїзд Павла Дурова до Франції. За його словами, рішення надати 2021 року Дурову французьке громадянство було "частиною державної стратегії".

У Росії можуть планувати втечу Дурова з Франції. Telegram може перетворитися на "оплот боротьби з ідеологією однополярного світу", вважає заступник голови Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін.