Щоб "розправив крила": у РФ заговорили про організацію втечі Дурова з Франції

За словами депутата Держдуми РФ Антона Горєлкіна, у Росії Дуров нібито зможе протиставити Telegram монополії американських технологій, зробивши його оплотом боротьби з ідеологією однополярного світу.

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Заступник голови Держдуми Росії з інформаційної політики Антон Горєлкін заявив, що росіяни говорять про необхідність організувати втечу підприємцю Павлу Дурову з Франції. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, Захід нібито хоче затримати Дурова в Парижі, щоб "зупинити експансію" месенджера Telegram у Європі, Америці та Азії. Він зазначив, що деякі "експерти" обговорюють ідею організації втечі для підприємця на територію Росії. Там він нібито зможе "розправити крила".

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"Деякі експерти зараз захоплено обговорюють ідею організувати Павлу Дурову зухвалу втечу на територію Росії, де б він зміг розправити крила і протиставити Telegram монополії американського бігтеху, зробивши його оплотом боротьби з ідеологією однополярного світу", — написав Горєлкін.

Водночас депутат Держдуми РФ заявив, що Дуров, найімовірніше, тривалий час перебуватиме в Парижі й відбиватиметься від обвинувачень.

Антон Горєлкін Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що творця Telegram Дурова звільнили з-під варти у Франції. За даними французьких журналістів, рішення слідчого судді у справі творця популярного месенджера було ухвалено з метою подальшого допиту мільярдера і можливого висунення обвинувачення.

Крім того, Мати трьох дітей Павла Дурова заявила, що його позбавили батьківських прав. У французькому правоохоронному відомстві заявили, що розгляд справи щодо мільярдера Павла Дурова було розпочато ще 8 липня.