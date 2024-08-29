Щоб "розправив крила": у РФ заговорили про організацію втечі Дурова з Франції
За словами депутата Держдуми РФ Антона Горєлкіна, у Росії Дуров нібито зможе протиставити Telegram монополії американських технологій, зробивши його оплотом боротьби з ідеологією однополярного світу.
Заступник голови Держдуми Росії з інформаційної політики Антон Горєлкін заявив, що росіяни говорять про необхідність організувати втечу підприємцю Павлу Дурову з Франції. Про це він написав у себе в Telegram.
За його словами, Захід нібито хоче затримати Дурова в Парижі, щоб "зупинити експансію" месенджера Telegram у Європі, Америці та Азії. Він зазначив, що деякі "експерти" обговорюють ідею організації втечі для підприємця на територію Росії. Там він нібито зможе "розправити крила".Важливо
"Деякі експерти зараз захоплено обговорюють ідею організувати Павлу Дурову зухвалу втечу на територію Росії, де б він зміг розправити крила і протиставити Telegram монополії американського бігтеху, зробивши його оплотом боротьби з ідеологією однополярного світу", — написав Горєлкін.
Водночас депутат Держдуми РФ заявив, що Дуров, найімовірніше, тривалий час перебуватиме в Парижі й відбиватиметься від обвинувачень.
Раніше ЗМІ повідомляли, що творця Telegram Дурова звільнили з-під варти у Франції. За даними французьких журналістів, рішення слідчого судді у справі творця популярного месенджера було ухвалено з метою подальшого допиту мільярдера і можливого висунення обвинувачення.
Крім того, Мати трьох дітей Павла Дурова заявила, що його позбавили батьківських прав. У французькому правоохоронному відомстві заявили, що розгляд справи щодо мільярдера Павла Дурова було розпочато ще 8 липня.