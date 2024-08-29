Мати трьох дітей Павла Дурова заявила, що його позбавили батьківських прав

У французькому правоохоронному відомстві заявили, що розгляд справи щодо мільярдера Павла Дурова було розпочато ще 8 липня.

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Мешканка Швейцарії Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей, яких вона народила нібито від засновника Telegram Павла Дурова, заявила, що швейцарський суд позбавив його батьківських прав на їхніх дітей. Про це вона заявила сьогодні, 29 серпня, у себе на сторінці інстаграмі.

За її словами, таке рішення виніс Трибунал щодо захисту дітей і дорослих в Женеві за результатами розслідування, яке органи опіки провели за її заявою.

Болгар повідомила, що звернулася до суду після того, як Дуров, за її словами, в кінці 2022 року поставив їй ультиматум, змушуючи переїхати зі Швейцарії в Об'єднані Арабські Емірати.

"У той час наші особисті стосунки вже фактично припинилися внаслідок низки подій, що мали місце в 2021-2022 роках", — розповіла вона.

Болгар заявила, що, коли вона відмовилася переїжджати, Дуров позбавив її фінансової підтримки: заблокував доступ до банківських карток, з яких вона багато років могла щомісяця витрачати до 150 тисяч євро, а також відмовився оплачувати безпосередньо зі своїх рахунків освіту, подорожні та інше.

"Коли я заявила, що я захищатиму свої права та права дітей у правовому полі, він відмовився підписувати згоди на продовження дітьми наших європейських імміграційних документів та оформлення нових. Очевидно, щоб не дати нам можливості залишитися в Європі", — розповіла Болгар.

За її словами, вона звернулася до суду, щоб "самостійно терміново продовжити адміністративні документи дітей". Болгар додала, що органи опіки намагалися зв'язатися з Дуровим, але він не відповів.

Подробиці про поставлений ультиматум Болгар розповіла журналу Forbes. За її словами, коли Дуров перестав підтримувати її дітей фінансово, їх рівень життя знизився.

"Коли ми перший раз летіли економкласом, діти (які раніше літали лише на приватних літаках) запитали, "звідки тут взялися інші люди"",— розповіла вона.

За словами Болгар, вони з дітьми живуть на її зарплату в 8000 швейцарських франків (8500 євро) у місяць, яку вона отримує в швейцарській консалтинговій компанії.

Ірина Болгар в липні звернулася в російську редакцію журналу Forbes і попросила виправити в рейтингу мільярдерів кількість дітей Павла Дурова з двох до п'яти, заявивши, що вона мати його трьох молодших дітей. Forbes вивчив документи, які надала Болгар, і підтвердив, що Дуров доводиться батьком її трьом дітям.

У Швейцарії за позовом Ірини Болгар щодо Павла Дурова порушили кримінальну справу про фізичне насильство стосовно одного з їхніх дітей. Про це стало відомо на тлі затримання Павла Дурова у Франції, першим про це повідомив американський Forbes, 28 серпня. У той же день AFP і France Info повідомили, що в Парижі стосовно Дурова також розслідують справу про насильство над його сином, який народився в 2017 році. Вчора, 28 серпня, мільярдера і засновника месенджера Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти через 4 дні після арешту у Франції.