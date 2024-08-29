Мать троих детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав

Во французском правоохранительном ведомстве заявили, что рассмотрение дела в отношении миллиардера Павла Дурова было начато еще 8 июля.

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Жительница Швейцарии Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей, которых она родила якобы от основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что швейцарский суд лишил его родительских прав на их детей. Об этом она заявила сегодня, 29 августа, у себя на странице инстаграме.

По ее словам, такое решение вынес Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве по результатам расследования, которое органы опеки провели по ее заявлению.

Болгар сообщила, что обратилась в суд после того, как Дуров, по ее словам, в конце 2022 года поставил ей ультиматум, заставляя переехать из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты.

"В то время наши личные отношения уже фактически прекратились вследствие ряда событий, имевших место в 2021-2022 годах", — рассказала она.

Болгар заявила, что, когда она отказалась переезжать, Дуров лишил ее финансовой поддержки: заблокировал доступ к банковским картам, с которых она много лет могла ежемесячно тратить до 150 тысяч евро, а также отказался оплачивать напрямую со своих счетов образование, путевые и прочее.

"Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в правовом поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе", — рассказала Болгар.

По ее словам, она обратилась в суд, чтобы "самостоятельно срочно продлить административные документы детей". Болгар добавила, что органы опеки пытались связаться с Дуровым, но он не ответил.

Подробности о поставленном ультиматуме Болгар рассказала журналу Forbes. По ее словам, когда Дуров перестал поддерживать ее детей финансово, их уровень жизни снизился.

"Когда мы первый раз летели экономклассом, дети (которые раньше летали только на частных самолетах) спросили, "откуда здесь взялись другие люди"", — рассказала она.

По словам Болгар, они с детьми живут на ее зарплату в 8000 швейцарских франков (8500 евро) в месяц, которую она получает в швейцарской консалтинговой компании.

Ирина Болгар в июле обратилась в российскую редакцию журнала Forbes и попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти, заявив, что она мать его трех младших детей. Forbes изучил документы, которые предоставила Болгар, и подтвердил, что Дуров приходится отцом ее трем детям.

В Швейцарии по иску Ирины Болгар в отношении Павла Дурова возбудили уголовное дело о физическом насилии в отношении одного из их детей. Об этом стало известно на фоне задержания Павла Дурова во Франции, первым об этом сообщил американский Forbes, 28 августа. В тот же день AFP и France Info сообщили, что в Париже в отношении Дурова также расследуют дело о насилии над его сыном, который родился в 2017 году. Вчера, 28 августа, миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи через 4 дня после ареста во Франции.