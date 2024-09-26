Один дирхам: розмір зарплати мультимільярдера Дурова шокував французьких слідчих

Генеральний директор Telegram Павло Дуров не платить собі зарплату, але володіє мільярдами в криптовалютах і акціях. Його фінансові статки оцінюють від 9 до 15 млрд доларів.

Related video

Творець популярного месенджера Павло Дуров розповів французьким слідчим, що його річний заробіток становить один дирхам, тобто трохи понад 11 гривень. Про це пише газета Le Мonde.

Його заяви викликали подив у правоохоронців, зазначає видання.

На судовому засіданні, під час якого обговорювали запобіжний захід, паризька прокуратура запропонувала спочатку 20 мільйонів євро, однак суддя знизив заставу до п'яти мільйонів.

Важливо

Арешт і звільнення Павла Дурова: що відомо про справу засновника Telegram (фото, відео)

Сума застави має бути достатньою для того, щоб Дуров, який має французький, російський та еміратський паспорти, не покинув територію Франції.

Журналісти зазначають, що сума застави, обрана для Дурова, досить невелика. Наприклад, 2023 року підприємець запропонував 8,5 мільйона євро за автомобільний номер на благодійному аукціоні в Дубаї.

Засновник Telegram не платить собі зарплату, і розміри його статків різними джерелами оцінюються по-різному. Фахівці схиляються до того, що Дуров може мати приблизно від 9 до 15 мільярдів доларів.

На додачу до €300 млн, які він отримав 2014 року від продажу своїх акцій у російській соціальній мережі "ВКонтакте", Дуров володіє всім акціонерним капіталом Telegram, який інвестиційні фонди оцінюють майже в $30 млрд. Однак сам Дуров раніше визнавав, що його месенджер не приносить прибутку.

Нагадаємо, джерела видання The Wall Street Journal стверджують, що компанія Дурова протягом тривалого часу ігнорувала повістки та судові постанови, які приходили на її електронну адресу. Документи від силовиків збиралися на окремій адресі електронної пошти компанії, і її майже не перевіряли.

Газета Liberation писала, що засновник месенджера Telegram допоміг розвідникам запобігти кільком терактам. Після затримання Дуров заявив, що готовий співпрацювати з французькими правоохоронцями і передав їм свій мобільний телефон із кодом доступу.