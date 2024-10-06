Павел Дуров подтвердил отношения с Юлией Вавиловой и заявил, что они потеряли общего ребенка

Основатель Telegram подтвердил, что у него отношения с Юлией Вавиловой и заявил, что она была беременна.

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Миллионер Павел Дуров, который в конце августа был арестован во Франции, подтвердил отношения с россиянкой Юлией Вавиловой и заявил, что они потеряли ребенка. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

Дуров поделился постом Вавиловой, которая рассказала, что на десятой недели ей пришлось сделать аборт, потому что сердце плода перестало биться. "Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком", — написала Вавилова.

Дуров также рассказал, как узнал о беременности подруги.

Павел Дуров и Юлия Вавилова Фото: Павел Дуров / Telegram

По его словам, 27 августа 2024 года он находился в полицейском участке в Париже. Это был третий день под стражей и он не имел доступа к соцсетям и Интернету. Дуров сообщил, в какой-то момент спросил у своего адвоката, увидит ли он Юлию, девушку, которая вместе с ним на частном самолете прилетела в Париж. Уже тогда таблоиды предположили, что Дурова и Вавилову связывают близкие отношения.

По словам Павла Дурова, его адвокат сказал, что она хотела прийти в участок, но не смогла.

"Я надавил на него, чтобы узнать причины. "Испугалась? Уехала из Парижа?" — спросил я. Он колебался. "Она беременна", — наконец сказал он", — рассказал Дуров.

По его словам, это был не тот ответ, которого он ожидал. И был удивлен. "Другие присутствовавшие люди — переводчик, клерк, полицейский — неловко улыбнулись", — рассказал Дуров и отметил, что позже выяснилось, что полиция не знала, как сообщить ему новость о беременности Вавиловой. Его отпустили поздно вечером на следующий день и его девушка сообщила ему радостные новости лично.

"Когда я вошел на террасу на крыше дома, где остановилась Юлия, прямо передо мной вспыхнул великолепный фейерверк. Внизу только что началась церемония открытия Паралимпийских игр", — рассказал Дуров и заявил, что пока он был на допросе, на Юлию "оказывалось давление".

Юлия Вавилова

"Какой-то блогер пустил слух, что она "агент Моссада". Другие люди высказали абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту. После конфискации ее устройств она не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram в течение нескольких недель. Ее отключение радио в социальных сетях вызвало еще больше спекуляций. Кибербуллинг, направленный на нее, продолжал достигать новых высот", — сообщил миллионер.

По его словам, два дня назад Вавилова была на приеме у врача, который наблюдал ее беременность. И оказалось, что сердце ребенка не бьется. Девушке пришлось сделать аборт.

Напомним, у Павла Дурова уже есть дети. Некая Ирина Болгар сделала сенсационное заявление, после того, как миллионер сообщил, что когда-то стал донором спермы. Болгар сообщила, что у нее трое детей от Дурова и опубликовала совместные фото с ним и его родным братом. Сам миллионер сообщил, что они не были парой.