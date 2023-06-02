38-летний Иракли Макацария впервые стал отцом (фото)

У грузинского продюсера и его возлюбленной родился сын.

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38-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

2 июня 2023 года жена Макацарии Лиза Чичуа, которая младше продюсера на 17 лет, родила ему первенца. Как известно, это мальчик и его назвали Георгий.

В частности, Макацария, участник шестого сезона шоу "Холостяк", показал, как его поздравляют родственники у роддома. Новоиспеченный отец не сдержал эмоций и разрыдался.

Судя по тому, что грузинский бизнесмен был в медицинском халате, можно предположить, что он присутствовал на родах.

"Поздравляем в мире, мистер Георгий Макацария", — подписал одну из сторис близкий друг Иракли.

Об отношениях Иракли Макацарии и 21-летней Лизы Чичуа стало известно весной 2021, через год она сказала продюсеру "да" во время романтического предложения в грузинских горах. А свадьбу они сыграли летом того же года.

Лиза Чичуа

О первой беременности жены участник "Холостяка-6" рассказал только в мае 2023 года.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа

Напомним, в апреле 2022 Иракли Макацария сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа.

Также Фокус писал о пополнении в семье 79-летнего американского актера Роберта Де Ниро.