Позитив та Юлія Сахневич уперше стануть батьками (фото)

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич познайомилися на шоу "Танці з зірками". Вони тривалий час приховували свій роман.

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35-річний український співак Олексій Завгородній (Позитив) уперше стане батьком. Зворушливими кадрами з дружиною, 34-річною танцівницею Юлією Сахневич музикант поділився в Instagram.

"Завантаження", — лаконічно підписали фото закохані.

На чорно-білих знімках колишній учасник гурту "Время и Стекло" та його обраниця позували одне біля одного. На фото вагітна первістком Юлія демонструвала свій помітно округлий живіт. А Олексій ніжно обіймав дружину.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич

Пару вже привітала низка зіркових друзів. Зокрема, Надя Дорофєєва написала: "Єєєєєєєє". Також до привітань приєдналися Юрій Ткач, Дарʼя Астафʼєва, Даша Кубік та інші.

Про стосунки Позитива та Юлії Сахневич ходили чутки давно. Лише навесні 2024 року вони підтвердили домисли про роман. Виявилося, що пара навіть одружилася, що певний час приховувала від фанатів.

До цього музикант був одружений з Анною Андрійчук, з якою розлучився у 2021 році.

З другою дружиною Завгородній познайомився на зйомках шоу "Танці з зірками".

"У стосунках, ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще, бо як кажуть, кохання любить тишу і ми в це віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки і я не хочу повторювати таку історію", — говорив раніше співак.

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич

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