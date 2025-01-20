Позитив поділився сімейними знімками з дружиною та донькою

Український співак Позитив (Олексій Завгородній) поділився з підписниками зворушливими сімейними фото. Артист опублікував кадри, на яких він разом із дружиною, танцівницею Юлією Сахневич, та їхньою новонародженою донькою Марією.

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Український співак Позитив (Олексій Завгородній) 19 січня опублікував в Instagram серію теплих сімейних кадрів. На фото артист зображений разом із дружиною, українською танцівницею Юлією Сахневич, та їхньою новонародженою донечкою.

Знімки зроблено під час сімейної прогулянки та домашнього відпочинку. На одному з кадрів малеча солодко спить у візочку.

"Батьківство", – коротко підписав фото співак.

Зауважимо, що Позитив і Сахневич одружилися у 2023 році, проте певний час тримали цей факт у секреті. Для артиста це вже другий шлюб. 15 січня 2025 року він повідомив, що вперше став батьком, а їхню доньку назвали Марією. Подружжя не розголошує точну дату народження дитини.

До цього Позитив перебував у шлюбі з українською дизайнеркою Анною Андрійчук. Їхній союз тривав вісім років, а розставання стало офіційним навесні 2021 року, хоча фактично вони не були разом майже рік. Коментуючи розлучення, артист не заперечував, що Юлія Сахневич могла стати однією з його можливих причин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив уперше прокоментував роман своєї колишньої дружини та Потапа.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив висловився про кар'єру Насті Каменських за кордоном.