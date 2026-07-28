Через атаки українських дронів: Росія хоче озброїти зерновози кулеметами, — Bloomberg

Росія обговорює озброєння суден, які перевозять зерно через Азовське море, щоб захистити їх від атак українських дронів. Серед запропонованих заходів — встановлення великокаліберних кулеметів, мобільних ракетних установок і військовий супровід.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За їхніми словами, військові та транспортні відомства Росії ведуть консультації із зернотрейдерами та судновласниками щодо захисту вантажів, які виходять через Азовське море. Зараз торгівля в цьому регіоні вже два тижні фактично зупинена через удари по портах, суднах і морській інфраструктурі.

За інформацією агентства, Москва рекомендує тимчасово обладнати балкери бронеплитами, мішками з піском, антидроновими сітками та кріпленнями для великокаліберних кулеметів. Також планується, що на початку маршруту судна супроводжуватимуть озброєні військові, які встановлюватимуть кулемети на кораблях і залишатимуть їх після проходження Керченської протоки.

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Крім того, пропонується, щоб судна ходили конвоями між Азовським і Чорним морями під охороною військових патрульних катерів. Витрати на переобладнання суден і військовий супровід мають взяти на себе трейдери та судновласники.

Як зазначає Bloomberg, ці плани свідчать про вплив українських атак на російський експорт зерна. За оцінкою аналітичної компанії Logistic OS, рух комерційних суден у портах Азовського моря зараз повністю зупинений, а SovEcon прогнозує, що Росія може втрачати від 0,5 до 1,5 млн тонн експорту зерна щомісяця, якщо обмеження збережуться.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський флот здатний захистити комерційні судна. Водночас він визнав, що встановлення зброї на цивільних кораблях заборонене міжнародним правом, але окремо не коментував ідею військового супроводу. Наприкінці минулого тижня також припинилися відвантаження з українських портів Одеси після російських військових ударів.

Російські удари по портах Одещини

У липні Росія суттєво активізувала удари по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільних суднах. 10 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному порту в Чорноморську. Унаслідок атаки загинув докер-механізатор, а також були пошкоджені виробничі об'єкти, службові приміщення й техніка портових операторів.

13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Того, яке перебувало в одному з портів Одеської області. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих моряків, але згодом кількість жертв зросла до п'яти. Понад десять людей отримали поранення, а після влучання на борту спалахнула пожежа.

18 липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ще одну атаку — цього разу на іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди в акваторії Чорного моря. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє членів екіпажу були поранені та госпіталізовані.

Ще раніше, у червні, після російської атаки в Чорному морі затонуло турецьке рибальське судно Duru 67. Тоді загинув один моряк, ще п'ятеро дістали поранення.

Після атаки на суховантаж Venturo громадянин Філіппін, який входив до складу екіпажу, майже добу дрейфував у відкритому морі в рятувальній шлюпці. Згодом його виявили й урятували українські прикордонники.