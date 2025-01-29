"Ураган" на службі ЗСУ: де Україна може знаходити рідкісні боєприпаси до РСЗВ БМ-27

Українські оглядачі звернули увагу, що у противника також спостерігається дефіцит 220-мм реактивних снарядів до цих установок. Наприклад, у 2023 році російський ВПК випустив лише 2800 одиниць.

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АрміяTV в одному зі своїх стрімів опублікувало репортаж, присвячений бойовій роботі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган" зі складу 40-ї артилерійської бригади. У відеоматеріалі були представлені кадри ведення вогню по позиціях противника, а також відзначено факт знищення одного з командних пунктів російських військ. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express поставили питання про наявність і постачання дефіцитних 220-мм реактивних снарядів до цих установок.

Сюжет про системи "Ураган" на службі ЗСУ (дивитися з 34:00)

Аналітики зазначають, що питання дефіциту 220-мм реактивних снарядів залишається актуальним навіть для армії Росії. За даними The Military Balance 2024, на початку минулого року російські збройні сили мали на озброєнні 220 артсистем БМ-27 "Ураган" і ще 550 одиниць на консервації.

Низькі темпи введення в дію цих систем можуть бути пов'язані з обмеженим виробництвом боєприпасів. Так, у 2023 році російський ВПК зміг випустити лише 2800 реактивних снарядів для "Ураганів", в той час, як план на 2024 рік становить 14 тисяч боєприпасів. У контексті бойових дій такі обсяги залишаються недостатніми, що змушує шукати альтернативні джерела постачань.

Крім того, у ЗС РФ є до 10 модернізованих установок "Ураган-1М", що відрізняються бікаліберністю — можливістю застосування як 220-мм, так і 300-мм реактивних снарядів. Це частково компенсує брак боєприпасів для стандартних БМ-27, але не розв'язує проблему повною мірою.

Експорт боєприпасів?

Таким чином напрошується варіант постачань боєприпасів з боку тих країн, на озброєнні яких перебувають ці РСЗВ. За інформацією аналітиків, до їх числа входять:

Туркменістан — 60 одиниць;

Узбекистан — 48 одиниць;

Білорусь — 36 одиниць;

Молдова — 11 одиниць;

Еритрея — 9 одиниць;

Киргизія — 6 одиниць;

Ангола і Гвінея — по 3 одиниці.

Підбиваючи підсумки, аналітики припустили, що боєприпаси можуть потрапляти в найекзотичніший спосіб.

"Навіть із поправкою на це виглядає так, що джерела зовнішніх поставок реактивних 220-мм снарядів до БМ-27 "Ураган" можуть виглядати максимально екзотично, і бути в найнесподіваніших куточках земної кулі. Або ж буквально поруч, по сусідству", — підсумували в Defense Express.

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Раніше повідомлялося, що в РФ розпочали модернізацію 300-мм керованих реактивних снарядів, що використовуються в реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч" і "Торнадо-С". Йдеться про поліпшення аеробалістичних характеристик реактивних снарядів сімейств 9М55Ф/К і 9М544/549.