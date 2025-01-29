"Ураган" на службе ВСУ: где Украина может находить редкие боеприпасы к РСЗО БМ-27

Украинские обозреватели обратили внимание, что у противника также наблюдается дефицит 220-мм реактивных снарядов к этим установкам. Например, в 2023 году российский ВПК выпустил всего 2800 единиц.

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АрмияТѴ в одном из своих стримов опубликовало репортаж, посвященный боевой работе реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган" из состава 40-й артиллерийской бригады. В видеоматериале были представлены кадры ведения огня по позициям противника, а также отмечен факт уничтожения одного из командных пунктов российских войск. В этой связи обозреватели Defense Express задались вопросом о наличии и поставках дефицитных 220-мм реактивных снарядов к этим установкам.

Сюжет о системах "Ураган" на службе ВСУ (смотреть с 34:00)

Аналитики отмечают, что вопрос дефицита 220-мм реактивных снарядов остается актуальным даже для армии России. По данным The Military Balance 2024, в начале прошлого года российские вооруженные силы имели на вооружении 220 артсистем БМ-27 "Ураган" и еще 550 единиц на консервации.

Низкие темпы ввода в строй этих систем могут быть связаны с ограниченным производством боеприпасов. Так в 2023 году российский ВПК смог выпустить лишь 2800 реактивных снарядов для "Ураганов", в то время как план на 2024 год составляет 14 тысяч боеприпасов. В контексте боевых действий такие объемы остаются недостаточными, что вынуждает искать альтернативные источники поставок.

Кроме того, в ВС РФ имеется до 10 модернизированных установок "Ураган-1М", отличающихся бикалиберностью — возможностью применения как 220-мм, так и 300-мм реактивных снарядов. Это частично компенсирует нехватку боеприпасов для стандартных БМ-27, но не решает проблему в полной мере.

Экспорт боеприпасов?

Таким образом напрашивается вариант поставок боеприпасов со стороны тех стран, на вооружении которых находятся данные РСЗО. По информации аналитиков, в их число входят:

Туркменистан — 60 единиц;

Узбекистан — 48 единиц;

Беларусь — 36 единиц;

Молдова — 11 единиц;

Эритрея — 9 единиц;

Киргизия — 6 единиц;

Ангола и Гвинея — по 3 единицы.

Подводя итоги аналитики предположили, что боеприпасы могут попадать самым экзотическим образом.

"Даже с поправкой на это выглядит так, что источники внешних поставок реактивных 220-мм снарядов к БМ-27 "Ураган" могут выглядеть максимально экзотично, и быть в самых неожиданных уголках земного шара. Или же буквально рядом, по соседству", — подытожили в Defense Express.

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Ранее сообщалось, что в РФ приступили к модернизации 300-мм управляемых реактивных снарядов, используемых в реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч" и "Торнадо-С". Речь идет об улучшении аэробаллистических характеристик реактивных снарядов семейств 9М55Ф/К и 9М544/549.