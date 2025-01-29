ВСУ уничтожили ключевой всевысотный обнаружитель "Сырная терка": снизили эффективность ПВО РФ

Радар, который находился в пути, поразили в ходе удара HIMARS. Установка обеспечивала поиск на большой высоте и средней дальности самолетов, вертолетов, БПЛА и ракет.

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27 января Силы обороны сообщили, что выявили и уничтожили вражескую РЛС "Всевысотный детектор 96Л6Е" — неотъемлемую часть систем ПВО С-300 и С-400. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Instagram.

"Выявление и уничтожение вражеской РЛС "Всевысотный детектор 96Л6Е", — говорилось в публикации

Радар, который, как сообщается, находился в пути, поразили в ходе удара HIMARS. Эта установка обеспечивала поиск на большой высоте и средней дальности, отслеживая воздушные цели, такие как самолеты, вертолеты, БПЛА и ракеты, а также поддерживала приоритетность целей в операциях ПВО.

Уничтожение этого радара снижает возможности обнаружения и отслеживания систем С-300 и С-400, что потенциально влияет на операционную эффективность.

Возможности радара 96Л6Е

Радар 96Л6Е, в классификации НАТО "Сырная терка", обеспечивает обнаружение на большой высоте и средней дальности для С-300 и С-400.

Всевысотный обнаружитель 96Л6Е

96Л6Е играет важную роль в поиске угроз на значительной высоте и средней дальности для систем С-300 и С-400. Он идентифицирует и отслеживает воздушные цели, такие как самолеты, вертолеты, БПЛА и ракеты. Предоставляет данные о скорости, высоте и направлении. Эти данные позволяют ракетным системам расставлять приоритеты и эффективно поражать цели. Радар также улучшает раннее предупреждение и ситуационную осведомленность в интегрированных операциях ПВО.

Радар был разработан концерном ПВО "Алмаз-Антей" и впервые представлен на авиасалоне МАКС в 2001 году, поступил в серийное производство в 2005-м, а на вооружение России в 2008 году.

Помимо российских войск, используется также экспортными клиентами, такими как Вьетнам, для поддержки модернизированных систем С-300.

дальность обнаружения 96Л6Е — от 5 до 300 км;

потолок высоты — 100 км;

одновременно отслеживает и классифицирует до 100 целей;

обновление информации происходит каждые 6 секунд для низковысотных целей и 12 секунд — для высотных целей;

время развертывания составляет 5 минут для одноблочной конфигурации и 30 минут для двухблочной конфигурации;

радар интегрируется с системами: С-300ПМУ, С-300ПМУ-1, С-300ПМУ-2 и С-400 и подключается к автоматизированным системам управления, таким как "Байкал-1Э", "Сенеж-М1Э" и "Основа-1Э";

"Нацеливаясь на российские системы ПВО, Украина стремится снизить возможности России проводить воздушные атаки, тем самым уменьшая угрозы украинским силам и гражданским районам. Эти действия также направлены на создание оперативных возможностей для украинских воздушных и наземных сил", — говорится в публикации Army Recognition.

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