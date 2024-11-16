"Птахи Мадяра" уничтожили на Донбассе российский РЭБ стоимостью $200 млн: подробности (видео)

Российский комплекс радиоэлектронного подавления успешно уничтожили на Покровском направлении. По словам Роберта Бровди, последний раз бойцы встречали подобную технику в окрестностях Белгорода во время Харьковской кампании.

414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем, более известный как "Птахи Мадяра" уничтожил российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Об этом рассказал командир подразделения Роберт "Мадьяр" Бровди.

Бровди отметил, что РБ-301Б "Борисоглебск-2" разведка полка заметила в населенном пункте Сергеевка возле Покровска в пятницу, 15 ноября.

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"Глазам, честно говоря, не поверили, ведь последний раз "Борисоглебск-2" мы встречали в окрестностях Белгорода во время Харьковской кампании", — вспомнил военный.

Отработку по цели с помощью отечественного дрона Vampire, также известного как "Баба Яга", осуществил боец с позывным "Ночной Доктор", рассказал Мадьяр и показал момент уничтожения, как БПЛА сбрасывает на технику несколько боеприпасов.

Учитывая, насколько важен комплекс для оккупантов, был осуществлен еще один вылет с дополнительной отработкой, чтобы точно убедиться, что его эвакуировать и восстановить уже не удастся.

Командир полка констатировал, что на Донбассе сейчас сконцентрировано невероятное количество сил, техники и личного состава россиян, которые надеются оккупировать как можно больше территории Украины.

Как, в свою очередь, сообщается в сводке Генерального штаба, с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 14 атак позиций украинских защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отражают атаки противника.

Чем опасен "Борисоглебск-2"

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"Борисоглебск-2" — это российский автоматизированный комплекс на гусеничной платформе МТ-ЛБ, предназначенный для радиоэлектронного подавления спутниковой связи и радионавигационных систем. В комплекс входят пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с радиостанциями: Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ и Р-325УМ, а также дизельные генераторы. Полный комплект составляют девять машин с разным набором оборудования. "Борисоглебск" способен пеленговать и "глушить" все УКВ-станции в диапазоне до 2000 МГц, включая радиостанции с псевдослучайной перестройкой частот, мобильные телефоны, GPS, крылатые БПЛА. Цена за единицу этой техники в среднем составляет около $200 млн.

Дрон Вампир

Дрон Вампир

Официально в Украине не существует БПЛА под названием "Баба Яга". Так оккупанты называют целый класс беспилотных бомбардировщиков, которые отличаются своими характеристиками, но способны ужасать врага.

Разработка беспилотника "Вампир" началась в июне 2022 года, уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Гексакоптер, то есть аппарат с шестью винтами, имеет дальность полета до 10 км, способен нести 15 кг боезаряда и подниматься до 400 метров. Без нагрузки может летать 37 мин и 23 минуты — с 10 кг веса. Дрон оснащен тепловизионной камерой для использования ночью, что и, собственно, подтверждает его название. Цена одного БПЛА стартует от $10 тыс.

Напомним, что в Украине создали 10 аналогов дрона Mavic. По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, производство таких средств снизит зависимость украинской армии от иностранных закупок.

Также Фокус писал, что компания Frontline разработала для Сил обороны дрон-бомбардировщик "Линза", оснащенный уникальной системой управления и связи.