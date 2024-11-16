"Птахи Мадяра" знищили на Донбасі російський РЕБ вартістю $200 млн: подробиці (відео)

Російський комплекс радіоелектронного придушення успішно знищили на Покровському напрямку. За словами Роберта Бровді, востаннє бійці зустрічали подібну техніку на околицях Бєлгорода під час Харківської кампанії.

414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем, більш відомий як "Птахи Мадяра" знищив російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2". Про це розповів командир підрозділу Роберт "Мадяр" Бровді.

Бровді зауважив, що РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" розвідка полку помітила у населеному пункті Сергіївка біля Покровська у п'ятницю, 15 листопада.

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"Очам, чесно кажучи, не повірили, адже останній раз "Борисоглєбськ-2" ми зустрічали в околицях Бєлгорода під час Харківської кампанії", — пригадав військовий.

Відпрацювання по цілі за допомогою вітчизняного дрона Vampire, також відомого як "Баба Яга", здійснив боєць з позивним "Нічний Доктор", розповів Мадяр та показав момент знищення, як БПЛА скидає на техніку декілька боєприпасів.

Враховуючи, наскільки важливий комплекс для окупантів, було здійснено ще один виліт з додатковим відпрацюванням, аби точно впевнитися, що його евакуювати та відновити вже не вдасться.

Командир полку констатував, що на Донбасі зараз сконцентрована неймовірна кількість сил, техніки та особового складу росіян, які не сподіваються окупувати якнайбільше території України.

Як, своєю чергою, повідомляється у зведенні Генерального штабу, з початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили 14 атак позицій українських захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбивають атаки противника.

Чим небезпечний "Борисоглєбськ-2"

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"Борисоглєбськ-2" — це російський автоматизований комплекс на гусеничній платформі МТ-ЛБ, призначений для радіоелектронного придушення супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем. В комплекс входять пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з радіостанціями: Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934 БМВ та Р-325УМ, а також дизельні генератори. Повний комплект складають дев'ять машин із різним набором обладнання. "Борисоглєбськ" здатен пеленгувати та "глушити" всі УКХ-станції в діапазоні до 2000 МГц, включаючи радіостанції із псевдовипадковою перебудовою частот, мобільні телефони, GPS, крилаті БПЛА. Ціна за одиницю цієї техніки в середньому становить близько $200 млн.

Дрон Vampire

Дрон Вампір

Офіційно в Україні не існує БПЛА під назвою "Баба Яга". Так окупанти називають цілий клас безпілотних бомбардувальників, які відрізняються своїми характеристиками, але здатні жахати ворога.

Розробка безпілотника "Вампір" розпочалась у червні 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Гексакоптер, тобто апарат з шістьма гвинтами, має дальність польоту до 10 км, здатен нести 15 кг боєзаряду та підійматися до 400 метрів. Без навантаження може літати 37 хв та 23 хвилини — з 10 кг ваги. Дрон оснащений тепловізійною камерою для використання вночі, що й, власне, підтверджує його назву. Ціна одного БПЛА стартує від $10 тис.

Нагадаємо, що в Україні створили 10 аналогів дрона Mavic. За словами міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, виробництво таких засобів знизить залежність української армії від іноземних закупівель.

Також Фокус писав, що компанія Frontline розробила для Сил оборони дрон-бомбардувальник "Лінза", оснащений унікальною системою управління та зв'язку.